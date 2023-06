Governo de Alagoas exonera ex-esposa de Arthur Lira

Jullyene Lins, ex-esposa do presidente da Câmara dos deputados Arthur Lira, foi exonerada do cargo de assessora da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Alagoas, após ela afirmar em uma entrevista que não reside em Maceió.

A declaração foi dada ao canal ICL, do YouTube, no último dia 6 de junho. Com isto, levantou-se suspeitas de que ela poderia ser uma funcionária fantasma.

Jullyene, no entanto, divulgou uma nota dizendo que a exoneração se deu a seu pedido, por questões de “segurança e riscos iminentes de vida”.

– Por razões de conhecimento geral e amplamente divulgado pela imprensa nacional sobre a questão de segurança e riscos eminentes de vida, pedi para ser exonerada da função de confiança a qual me foi concedida – afirmou a ex-esposa de Lira.

Na entrevista do dia 6 de junho, Jullyene havia dito que Lira era um dos motivos de sua saída da cidade.

– Ele [Lira] tenta me silenciar de várias formas e é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre indo de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió, porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo – relatou.

O governador de Alagoas Paulo Dantas, aliado de Renan Calheiros, grande rival de Lira, publicou a exoneração no Diário Oficial do Estado da sexta-feira (16).

