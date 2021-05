Governo de Eduardo Pio X é aprovado por mais de 93% da população em São Miguel do Guamá.

O Blog teve acesso a uma pesquisa realizada pelo Instituto Doxa que revela a opinião da população do município de São Miguel do Guamá sobre os primeiros quatro meses de administração de Eduardo Pio X. A pesquisa mostra que 93,4% (somatória Bom, excelente e regular) dos eleitores estão aprovando a forma que Eduardo vem administrando o município. O conceito Bom é de 45,5%, o Excelente é de 19,1% e o regular chega ao patamar de 28,8%. A reprovação é de apenas 6,6% (Péssimo e Ruim).

A pesquisa foi realizada no período de 01 a 05 de maio de 2021. A amostra foi de 400 eleitores que foram entrevistados tanto na zona urbana quanto na rural. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos do resultado geral da pesquisa.

Além da avaliação de governo, a pesquisa aferiu a opinião dos eleitores sobre outros temas como nível de satisfação com a vida em São Miguel do Guamá, avaliação do governo no combate à covid 19, maiores ações do prefeito, problemas, sonhos.

NÍVEL DE SATISFAÇÃO



O Instituto Doxa quis saber Qual é o nível de satisfação com a vida que as pessoas levam em São Miguel. Os números mostram que 86,0% da população está satisfeita ou muito satisfeita com a vida que leva na cidade. A insatisfação é de apenas 13,0%; e 1,0% não respondeu.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO NO COMBATE À COVID 19

Em relação a atuação do governo de Eduardo Pio X no combate à Covid 19, a população vem aprovando o trabalho que ele desenvolve na cidade. Os números mostram que 91,0% estão aprovando a forma como ele está trabalhando no combate ao vírus. Apenas 8,4% desaprovam.

MAIOR AÇÃO DO GOVERNO EDUARDO

A pesquisa aferiu junto à população qual o maior projeto ou ação de governo que o prefeito Eduardo Pio X fez nesses primeiros quatro meses de administração. As principais ações reconhecidas pelos eleitores foram o Kit Escolar distribuído nas escolas, chegando a 14,0% de reconhecimento e lembrança; enquanto a vacinação contra a Covid aparece como a segunda ação mais lembrada e reconhecida com 12,0%.

