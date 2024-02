Governo de Israel declara Lula como “persona non grata”

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou, nesta segunda-feira (19), que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é considerado persona non grata em Israel até que ele se desculpe pelas declarações em que comparou a ofensiva israelense na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus feito pelos nazistas. O anúncio foi feito no Museu do Holocausto, em Jerusalém, na presença do embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer.

– Esta manhã eu convidei o embaixador brasileiro em Israel para as proximidades do Yad Vashem, o Museu do Holocausto, que mostra mais do que qualquer coisa o que os nazistas e Hitler fizeram com os judeus, incluindo com membros da minha família. A comparação do presidente Lula entre a justa guerra de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que mataram 6 milhões de judeus e um sério ataque antissemita que desrespeita a memória daqueles que morreram no Holocausto. Não vamos perdoar e nem esquecer, em nome dos cidadãos de Israel, eu informei o presidente Lula que ele não é bem-vindo em Israel até que ele se desculpe e retrate suas palavras – apontou Katz, em uma publicação na rede social X.

Neste domingo (18), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia criticado as declarações de Lula. Ele afirmou que Tel Aviv iria convocar o embaixador brasileiro para uma conversa de repreensão.

– Comparar Israel ao Holocausto nazista e Hitler é cruzar uma linha vermelha. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e sérias. São sobre banalizar o Holocausto e tentar ferir o povo judeu e o direito israelense de se defender – declarou.

DECLARAÇÕES DE LULA

Neste domingo, o presidente Lula atacou a operação israelense em Gaza durante uma entrevista coletiva em Adis Abeba, capital da Etiópia. Lula fez um paralelo entre a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder nazista Adolf Hitler.

– O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus – disse Lula.

O presidente brasileiro também criticou Israel ao afirmar que Tel Aviv não obedece a nenhuma decisão da ONU e afirmou que defende a criação de um Estado palestino. Para Lula, o conflito “não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças”.

– Não é uma guerra, é um genocídio – completou o presidente brasileiro.

Fonte: Pleno NEws