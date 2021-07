Governo de Maduro confirma o pagamento para a transmissão dos jogos olímpicos na TV da Venezuela

O governo da Venezuela informou nesta quinta-feira (22) ter comprado os direitos para a transmissão das disputas das Olimpíadas de Tóquio na televisão do país.

“Queremos anunciar a primeira vitória da Venezuela nos Jogos Olímpicos”, disse o ministro do Esporte, Mervin Maldonado em transmissão para a TV estatal.

“O COI confirmou que a Venezuela contará com a transmissão oficial da cerimônia de abertura, das competições, da cerimônia de encerramento e de todos os detalhes”, disse o ministro.

Na véspera, o presidente Nicolás Maduro afirmou que o pagamento para o Comitê Olímpico Internacional (COI) havia sido bloqueado por conta de sanções internacionais.

Transmissão na TV pública

Maldonado detalhou que as Olimpíadas serão transmitidas pelo canal aberto da emissora estatal TVES e, a partir dela, para “todas as fontes informativas do país”.

“A partir de amanhã, 23 de julho, e até o domingo, 8 de agosto, poderão desfrutar de cada uma das competições da nossa delegação nacional”, afirmou o ministro.

O pagamento aos direitos de transmissão tinha sido bloqueado, segundo o presidente Maduro, por conta de uma “perseguição financeira dos bancos”.

Sanções contra o país

O governo de Nicolás Maduro tem sido alvo de sanções internacionais, lideradas pelos Estados Unidos, desde a sua reeleição em 2018, que é contestada pela potência americana.

Estas medidas dificultam seu acesso ao sistema financeiro internacional. Já ocorreu com o bloqueio de parte do pagamento para acessar a aliança Covax para a compra de vacinas contra a Covid-19.

A Venezuela teria pago US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões) pelos direitos de transmissão dos jogos, segundo fontes próximas a esta negociação.

O país enviou para Tóquio uma delegação de 43 atletas. Todas as atenções da Venezuela estão voltadas para a jovem Yulimar Rojas, diversas vezes campeã mundial de salto triplo.