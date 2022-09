Governo de Marabá incentiva educação e banca maior programa de estágio do interior

Uma medida da gestão do prefeito Tião Miranda vai permitir a manutenção do programa de estágio dentro da Prefeitura de Marabá para suprir necessidades das unidades gestoras da Administração municipal. O governo local está investindo R$ 14,374 milhões para possibilitar que até cerca de 16 mil jovens obtenham qualificação profissional a partir de trabalho auxiliar desenvolvido em órgãos da prefeitura, o que deve abrir portas para que, futuramente, eles sejam incluídos no competitivo mercado de trabalho.

A empresa escolhida para dar continuidade ao programa de estágio é nada menos que o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que, ao apresentar proposta de R$ 37 para custear a despesa de estagiário por mês, desbancou os concorrentes Kolping de Marabá (R$ 120) e Instituto Euvaldo Lodi (R$ 55). Com isso, o CIEE fica responsável por uma espécie de “concurso para estagiários”, o que compreende recrutamento, seleção, contratação e capacitação desse pessoal, bem como administração do processo de estágio, para direcionar a “garotada” aos órgãos do município.

A Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), responsável pela contratação do CIEE, diz que toda a estrutura administrativa será atendida, inclusive a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) e o Instituo de Previdência de Marabá (Ipasemar). De acordo com o governo municipal, a contratação vai possibilitar aos jovens aprimorar sua qualificação profissional, aliando a prática em ambiente real de trabalho ao aprendizado acadêmico. Eles também vão poder acompanhar o funcionamento de uma estrutura administrativa pública.

Os custos a serem bancados pela Prefeitura de Marabá com o CIEE vão garantir uma bolsa de estágio no valor de R$ 660 para uma jornada de seis horas do estagiário de nível médio, totalizando 1.200 oportunidades; R$ 700 para um expediente de quatro horas do estagiário de nível superior, somando 9.840 oportunidades; e R$ 800 para uma jornada de seis horas do estagiário de nível superior, com 4.824 oportunidades. Todos terão direito a um auxílio transporte de R$ 150.

