Governo de Parauapebas quer transformar cadeirantes em campeões de basquete

Uma medida tomada pelo prefeito Darci Lermen poderá mudar para sempre a vida de jovens cadeirantes de Parauapebas que têm interesse pela prática esportiva. O gestor do segundo mais rico município do Pará autorizou licitação, na modalidade pregão eletrônico, para comprar cadeiras de rodas específicas para competições de basquete, com a finalidade de incluir, por meio do esporte, jovens com deficiência física.

A ideia é adquirir até 30 cadeiras de rodas especiais, no valor máximo de R$ 147 mil. As propostas comerciais ficaram de ser conferidas no próximo dia 4, e a Secretaria Municipal de Esporte de Lazer (Semel) é quem está à frente do processo. Parauapebas é, de acordo com a Semel, o único município do sudeste do Pará que representa o basquete em cadeira de rodas em competições de expressão estadual. E a modalidade local tem força para ir mais longe.

A Secretaria de Esportes tem por objetivo desenvolver trabalho social por meio do desporto com jovens e adultos que têm deficiência física, a partir da modalidade paralímpica de basquetebol em cadeira de rodas. Aliás, a cadeira de rodas que a prefeitura quer comprar favorece a participação dos atletas nos eventos esportivos de grande apelo, além de melhorar a qualidade de vida deles nos aspectos físicos e psicológicos, elevando a autoestima e consequentemente tornando-os mais independentes. Possibilita também o desenvolvimento da inclusão social pelo esporte adaptado.

“A aquisição é de grande valia para atendimento da demanda da nova modalidade inserida no quadro de esportes ofertados pela Secretaria de Esporte”, destaca a pasta, em nota de justificativa que acompanha o edital do pregão.

Retorno às atividades

A prática de esportes pelos cadeirantes havia sido suspensa em razão da pandemia de Covid-19, mas a Semel já tem pronto planejamento para retomar os treinos. Atividades físicas são fundamentais e aliadas na prevenção ao coronavírus, sendo cientificamente comprovado, segundo a pasta, que a prática esportiva reduz consideravelmente os quadros graves de comorbidades, como hipertensão e diabetes, e melhora a imunidade.

A Secretaria de Esportes acionou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para demonstrar estudo técnico de viabilidade da retomada às atividades esportivas, e a pasta da Saúde mostrou-se favorável, liberando os eventos esportivos. Vale lembrar que uma lei municipal de abril do ano passado declarou como essencial a prática de atividades físicas em Parauapebas.

