Governo define estratégias econômicas para implantação de projeto de mineração de Ouro, em Água Azul do Norte

O desenvolvimento, por meio do setor mineral, tem recebido maior incentivo do Governo do Pará, para ações de verticalização do minério de ouro, com sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Nesta última semana, a Comitiva do projeto “Na Fábrica”, do Governo do Estado, visitou o escritório da BEMISA, uma empresa de mineração que será instalada no município de Água Azul do Norte, sudeste do estado. Durante o encontro, foram definidas estratégias econômicas de implantação do projeto de mineração no município. Entre elas, a verticalização do ouro, ou seja, a utilização do minério, para a produção de produtos finais em refinaria.

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, José Fernando Gomes Júnior, o fortalecimento da cadeia produtiva e, com isso, a geração de novos empregos e oportunidades, é uma das principais ações do projeto em Água Azul do Norte. “A verticalização do ouro, é de fundamental importância para o Pará, que é um grande produtor. E esse é um grande legado que o Governador Helder está deixando nos quatro cantos do estado, mostrando o compromisso que as empresas precisam ter. E a BEMISA, já chega com esse compromisso, além da formação e capacitação da mão de obra local”.

A empresa mineradora realiza pesquisas, há 4 anos, para a implantação do projeto. A previsão é que o empreendimento gere cerca de 240 empregos diretos na região. Para o diretor de mineração da BEMISA, Cláudio Fernandes, o beneficiamento da população local, é essencial. “Estamos começando com o pé direito. Com muito rigor a toda legislação, todo cuidado com o trabalho e com a cidade. O projeto de mineração traz um impacto positivo, no ponto de vista da geração de emprego, renda e movimentação no entorno, mas a cidade precisa crescer com o projeto. Nossa ideia é que nós possamos crescer juntos”, afirma.

O projeto “Na Fábrica”, do Governo do Estado, reuniu uma força tarefa para garantir a capacitação da comunidade do entorno, para os empregos que serão gerados na região. O SEBRAE está alinhado ao Governo do Estado, para a realização destes treinamentos e cursos em Água Azul do Norte.

“A base econômica para o nosso estado, são os pequenos negócios. Mais de 95% das empresas paraenses são micro e pequenas. E quando se instala uma grande indústria ou projeto, em qualquer lugar do estado do Pará, o SEBRAE precisa estar presente, porque a periferia de negócio é muito grande. São os cabeleireiros, padeiros e serviços, que vão servir essa massa de pessoas dos grandes serviços”, explica o Superintendente do SEBRAE, no Pará, Rubens Magno.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

No quesito responsabilidade social, a BEMISA, também, auxiliou no combate à pandemia em Água Azul do Norte. A empresa realizou uma doação de R$ 300 mil reais, para a assistência social do município. O prefeito, Vandin Ribeiro, destaca a importância do apoio, que a cidade tem recebido. “Onde você tem emprego, você tem dignidade. Sem uma oportunidade para sobreviver, ninguém fica no município. Então, é muito importante essa vinda do Sebrae, do Governo do Estado e dessa nova empresa mineradora, para desenvolver o nosso município”, conclui o gestor municipal.

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará