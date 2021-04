Governo divulga nova data da prova para o cargo de praça da Polícia Militar do Pará

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicará nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), o novo cronograma para a execução do certame para o cargo de praça – masculino da Polícia Militar do Pará. A prova acontecerá no dia 6 de junho de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Atento ao cenário epidemiológico no estado do Pará, a Seplad trabalha de forma efetiva para que o novo cronograma referente aos certames das Polícias Civil e Militar do Pará sejam executados seguindo os protocolos sanitários de combate à disseminação da Covid-19.

“Estamos trabalhando para a realização de novos concursos, pois faz parte do plano da atual gestão, que prioriza por melhorias na segurança pública do Estado e visa mais qualidade na prestação de serviços à população, que carece de assistência que assegure o seu bem-estar. Todos os certames seguirão os protocolos de segurança contra Covid-19”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

O cronograma das provas referente à Polícia Civil do Pará será divulgado em breve. Todas as informações oficiais sobre os concursos serão divulgadas nas redes sociais e site da Seplad.

Vagas e cargos

Para a Polícia Militar, serão preenchidas 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais.

Por Luana Taveira (SEPLAD)

Fonte: Agência Pará

Foto: Rogerio Uchôa / Ag.Pará