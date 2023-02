Governo do Brasil diz que irá enviar ajuda para Turquia e Síria

Na tarde desta segunda-feira (6), o Ministério de Relações Exteriores do Brasil se manifestou sobre o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria. Em nota, o Itamaraty afirmou que está acompanhando com “grande preocupação” a tragédia.

De acordo com relatos, o sismo durou cerca de um minuto e meio, mas gerou dezenas de réplicas. Mais de 2.300 pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram feridas. A grande destruição e o número de mortos seriam explicados pela profundidade, de apenas dez quilômetros, considerada baixa pelos especialistas, e também pela própria duração do terremoto.

Em nota, o governo do Brasil disse manifestar “sua solidariedade e as mais sinceras condolências aos povos da Turquia e da Síria e às famílias das vítimas”. Além disso, o Brasil disse que irá “oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto”.

Leia a íntegra da nota do Itamaraty:

O Governo brasileiro acompanha, com grande preocupação, as informações sobre o devastador terremoto ocorrido na Turquia e na Síria na manhã de hoje, que também afetou outros países da região. O abalo sísmico deixou mais de 1600 mortos, além de milhares de pessoas feridas e prejuízos materiais incalculáveis.

O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e as mais sinceras condolências aos povos da Turquia e da Síria e às famílias das vítimas.

Por meio da Agência Brasileira de Cooperação e em coordenação com os países das áreas atingidas, o governo brasileiro está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto.

Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos. As embaixadas do Brasil em Ancara e Damasco, bem como o consulado-geral do Brasil em Istambul, estão acompanhando os desenvolvimentos no terreno, em regime de plantão.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Refik Tekin