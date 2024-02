Governo do Estado alerta sobre medidas de segurança para evitar acidentes durante o carnaval

A primeira dica para aqueles foliões que pegaram a estrada para curtir o feriado prolongado de Carnaval é fazer uma revisão geral no veículo, principalmente no freio e nos pneus. Tradicionalmente, a movimentação nas estradas paraenses é intensificada nesses próximos dias, por conta da alta procura dos mais diferentes estilos de carnaval no Pará. Por isso, o Governo do Estado alerta sobre medidas de segurança para evitar acidentes durante esse período.

“O motorista deve estar atento a todo momento ao trânsito, obedecer a sinalização, respeitar o limite de velocidade, usar cinto de segurança, não falar ao celular enquanto dirige, não dirigir após imgerir bebida alcoólica. Essas estão entre as principais medidas para evitar acidentes. Toda a documentação, tanto do motorista, quanto do veículo deve estar regular”, pontua Bento Gouveia, diretor técnico operacional do Departamento de Trânsito do Pará (Detran).

ULTRAPASSAGEM – Respeitar a proibição da ultrapassagem é, de acordo com o Detran, fundamental para evitar acidentes na estrada. “Outra dica importante para o motorista, é que ele dirija com as duas mãos no volante, para que possa ter domínio sobre o veículo, respeitar o pedestre, respeitar o motociclista, o caminhoneiro e respeitar o próprio automóvel, e assim, desta forma, a gente consegue ter um trânsito mais seguro”, diz o diretor.

AQUAPLANAGEM – Em caso de chuva, deve-se utilizar a luz do veículo, reduzir a velocidade. Em caso de aquaplanagem não se deve pisar no freio ou acelerar, somente tentar retomar o controle do veículo com o volante.

BLOCOS CARNAVALESCOS – Após cumprir todas as dicas para uma viagem segura, já nos blocos ou festas de carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) destaca duas situações comuns e o procedimento mais adequado para cada uma. No caso de mal estar ou desmaio em meio a um bloco, a orientação é que você avise a pessoa mais próxima para que ela ajude a procurar um local protegido e seguro do sol, tumulto e caixa de som. Caso necessário, procure atendimento médico próximo. Em festas fechadas, a dica é procure todas as saídas de emergência. Em caso de tumulto, é necessário ir à saída mais próxima e buscar segurança.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Carachesti