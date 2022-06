Governo do Estado amplia atendimento do programa ‘Pró-Mulher Pará’ em Abaetetuba

A população de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, celebra, neste domingo (26), a chegada de uma ferramenta essencial para coibir a violência doméstica e atender com qualidade as vítimas. O programa “Pró-Mulher Pará” lançado no município pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), integra as ações desenvolvidas pelo Estado visando o combate à violência contra a mulher.

Com o objetivo de ser um atendimento humanizado, que evita a revitimização, além de ser uma pronta resposta a eventuais casos, o programa teve o projeto piloto lançado em março na Região Metropolitana de Belém (RMB), deste ano, e desde lá, vem sendo ampliado no interior.

Durante agenda no município, o chefe do Executivo estadual enalteceu a iniciativa e declarou a importância do serviço prestado à sociedade. “Parabéns às mulheres pelo programa “Pró-Mulher Pará” que vão nos ajudar a combater ao crime de gênero, combater ao feminicídio e combater o preconceito contra as mulheres. E aqui estamos fortalecendo com a chegada do programa e dos veículos caracterizados em cada cidade implementando esta ação de segurança pública para a nossa população”, disse o governador.

O programa contará com ações realizadas em parceria com as polícias Civil e Militar, por meio de atendimento de urgência e emergência realizados via Central de Atendimento e Despacho, inaugurado no mesmo dia, que prestará um serviço especializado, com deslocamento de uma viatura caracterizada que dará apoio e atendimento às vítimas de violência doméstica.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o programa vem colhendo bons frutos por onde tem passado.”Estamos hoje entregando mais uma viatura do Pró Mulher Pará para atendimento exclusivamente para ocorrências de violência contra mulher trazendo mais proteção e resposta do Estado pra esta prática. Abaetetuba é mais um município que estamos alcançando e por onde tem passado vem trazendo resultados”, destacou

Capacitação – Durante a última semana, uma equipe de Diretoria de Prevenção Social da Violência e Criminalidade (Diprev) e do Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculados à Segup, realizaram uma capacitação para cerca de 67 agentes de segurança e rede de atendimento à mulheres vítimas de violência, com o objetivo de capacitar e alinhar as ações a serem executadas, de forma integrada, diuturnamente no enfrentamento à esse tipo de violência. Além de agentes de segurança pública, centros de apoio e órgãos estaduais e municipais estiveram presentes e atuarão em conjunto com a segurança pública.

Participante da capacitação e empregada no efetivo da viatura, cabo PM Luciane Ferreira do 31⁰ Batalhão de Polícia Militar, destava a alegria em poder participar da iniciativa.

“Vemos que é um marco na segurança e principalmente no atendimento à mulher em Abaetetuba, porque a demanda é muito grande. Com a capacitação a gente se sente mais sensibilizado com a causa porque começamos a ter uma outra visão, a de empatia, de se colocar no lugar da vítima e assim poder dar o melhor atendimento para ela” avaliou.

Patrulhamento – Para o atendimento qualificado e especializado à essas mulheres, o Governo está disponibilizando também, uma viatura caracterizada com objetivo de direcionar as equipes de segurança e agilizar o atendimento às ocorrências.

A população elogiou a atuação no atendimento às mulheres do município. A auxiliar administrativa, Cristiane Barreto, vê com bons olhos a chegada do programa. “É muito importante e nos alegra saber que Abaetetuba conta com esse serviço. Há casos de mulheres que sofrem e que agora podem contar com esse atendimento que antes não tinha. Então isso só vem para contribuir com o nosso município”, disse.

Texto de André Macedo / Ascom Segup

Por Roberta Meireles (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro