Governo do Estado apoia atletas paralímpicos na conquista de medalhas em competições

A partir do incentivo do governo do Estado, por meio da secretaria de esporte e lazer, atletas paralímpicos participam de competições e conquistam títulos importantes para o esporte paraense, contando com o apoio de programas de incentivo que custeiam a viagem de atletas em competições nacionais e internacionais, ou pelo programa Bolsa Talento, que investe nas condições de aprimoramento e performance do atleta para representar o Estado.

A equipe feminina do All Star Rodas, formada por atletas com deficiência, foi vice-campeã na Super Copa Feminina de Basquete em Cadeiras de Rodas, realizada nos dias 24 e 25 de abril, em Niterói. No time, sete atletas são assistidas pelo programa Bolsa Talento, da Seel. “Sem o apoio da minha família e do nosso Governo do Estado isso não seria possível, então nós do clube ALL Star Rodas queríamos agradecer imensamente pelo carinho e apoio que a SEEL sempre nos deu”, conta Cleia Costa, de 43 anos, que faz parte da equipe de basquete há 23 anos.

As atletas agora se preparam para outros campeonatos como o Brasileiro, que será em agosto em São Paulo no Centro Paralímpico, e em junho para o Mundial, em Dubai. “O esporte mudou totalmente a minha vida, pois sentia que não teria nenhuma perspectiva de vida, através dele, conheço lugares que nem nos meu melhores sonhos iria”, afirma a paratleta Naildes Mafra, praticante da modalidade de basquete em cadeiras de rodas há 27 anos e também integrante do time do ALL Star Rodas.

Além dessas, a equipe de judô paralímpico do Pará, assistida por programas de incentivo da Seel, também saiu vitoriosa, no Gran Prix de judô paralímpico, na cidade de Barueri, em São Paulo, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais (CBDV). No torneio, cinco atletas paraenses conquistaram medalhas: Larissa Oliveira foi ouro na categoria J1 até 57kg, Leandro Souza conquistou a prata disputando a categoria J1 até 90kg, Larissa Gabriela foi bronze na categoria J1 até 70kg, Mariana Santos, foi prata na categoria j2 até 48kg e Rayfran Pontes prata na categoria J1 até 73Kg.

Titular da pasta, Cássio Andrade destaca que as vitórias conquistadas são frutos da dedicação dos atletas e da importância das políticas públicas de incentivo ao esporte. “Priorizar políticas de inclusão é uma marca registrada do Governo do Estado, portanto continuaremos apoiando os paratletas do Pará, permitindo que mais pessoas se integrem a essa iniciativa e tenham mais oportunidade. Celebramos cada medalha conquistada com orgulho dos nossos atletas, resultado da dedicação e da vontade de ir cada vez mais longe e, por isso, seguiremos com esse apoio para que mais pessoas possam compartilhar suas vitórias”, frisou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação