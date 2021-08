Mais 170 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam a Belém nesta terça-feira (24)

O estado do Pará recebeu na madrugada desta terça-feira (24), a 68a remessa de vacinas contra a Covid-19. São 172.250 doses da Astrazeneca enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Ao todo, o Pará já recebeu 7.898.350 doses de imunizantes destinados à população paraense, das quais 2.310.710 são da CoronaVac/Sinovac; 3.674.300 da Oxford/AstraZeneca; 1.774.890 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Segundo anunciou o governador Helder Barbalho, as vacinas que chegaram ao estado desde o fim de semana vão dar continuidade à vacinação dos paraenses. “Vamos ampliar a vacinação tanto de primeira quando de segunda doses, lembrando que agora o nosso foco com a primeira dose são jovens de 17 a 12 anos e a segunda dose para quem já tomou a primeira, por isso, fique atento ao calendário de vacinação do seu município, garanta a sua vacinação e se proteja!”

A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) manterá a logística de entrega das vacinas, com distribuição já nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Vacinas

Até o início da noite desta segunda-feira (23), o Pará havia aplicado 3.657.601 vacinas da primeira dose e 2.048.552 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid-19. As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.

Por Melina Marcelino (SESPA)

Fonte: Agência Pará