Governo do estado apresenta o aplicativo Ver-a-Feira, nesta terça-feira

O empreendedorismo digital chegou às feiras da capital paraense. Às vésperas do dia do feirante, comemorado nesta quinta-feira (25), o governador do estado, Helder Barbalho, apresenta o aplicativo “Ver-a-Feira”. Durante a programação vão ser doados equipamentos, como freezer, fogão, panelas, entre outros utensílios para mais de três mil feirantes de diversas feiras da capital paraense. O projeto piloto do aplicativo para vendas online em feiras e mercados irá avançar para outros municípios do Estado dando ênfase e publicidade aos produtos regionais típicos de cada região.

A plataforma eletrônica ainda será lançada e vai servir como um novo elo entre o feirante e o cliente. “O aplicativo trabalha com sistema de e-commerce, onde são feitos os pedidos que estão disponíveis no cardápio de cada usuário, classificando seu nicho e atuação de mercado e vai, de uma forma objetiva e coerente, chegar até o consumidor”, explica o coordenador geral do Instituto Ver-o -Peso, Manoel da Silva Rendeiro, mais conhecido como Didi do Ver-o-Peso.

Além disso, o app conta com uma inteligência artificial, um robô que vai interagir com o usuário e o feirante de forma sugestiva e humanizada no item “Fale com a xepa” do aplicativo. O “Ver-a-Feira” terá, também, histórias, curiosidades e diversos tipos de entretenimento disponíveis aos usuários.

A criação do app é uma iniciativa do Instituto Ver o Peso com apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que tem o objetivo de capacitar os feirantes e integrá-los no mercado de trabalho com maior ênfase nos meios eletrônicos de comercialização digital e delivery. Fazem parte do projeto o Instituto Ver-o-Peso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), Sebrae e Banpará.

De acordo com a Secretária Adjunta de Gestão Administrativa da Sedeme, Anadelia Divina Santos, o aplicativo recebeu um estímulo do governo para elaboração. “As pessoas vão consumir os produtos que tem no Ver-o-Peso, na 25 de Setembro e feiras diversas da cidade, através de um aplicativo. Então, isso significa um fomento muito grande, em todos os sentidos. É como se a gente expandisse as possibilidades”, afirma.

O Projeto Ver-a-Feira vai se estender por todo o estado do Pará e a plataforma já está em fase de expansão para replicar em outros municípios.