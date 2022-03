Governo do Estado assina ordem de serviço para retomada das obras do CETEA

O Governo do Estado, assinou nesta última terça-feira (29) a ordem de Serviço para retomada e ampliação das obras do Centro Especializado em Atendimento do Autismo(Cetea), que ira funcionar anexo a secretaria de estado de saúde publica (Sespa), órgão gestor da unidade, o prédio terá a capacidade para atender mais de 150 usuários, de 02 a 59 anos,com transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com objetivo de promover assistência baseado em critérios científicos, mas principalmente servir como laboratório de formação profissional.O Governo vai investir nas obras, cerca de R$ 3,3 milhões.O Governador do Estado Helder Barbalho, comentou sobre a importância dos investimentos nessas obras.

“Estamos dando mais um passo nessa política de atendimento à pessoa com TEA. Enquanto as obras prosseguem, vamos continuar atendendo a esse público nos Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), em policlínicas do governo estadual. Além do Natea já implantado no CIIR (Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação), em Belém, nós implantaremos outros Nateas nas policlínicas de Capanema (Região Nordeste) e Tucuruí (Sudeste) até o final deste semestre. Em um ano, descentralizamos ainda mais os atendimentos para as futuras policlínicas em Marabá (Sudeste), Santarém (Oeste), Breves (Marajó) e Altamira (Oeste)”, pontuou o governador Helder Barbalho.

A ampliação do Centro Especializado vai abrir oportunidades de vagas para atendimento, expansão dos serviços, assistência ao público jovem e adulto com autismo, além de marcar a abertura de um dispositivo em saúde baseado no rol das melhores evidências científicas para o TEA.

O local também vai dispôr de capacitação profissional em autismo,utilizando a estrutura de laboratório de formação, auditório, biblioteca, sala de aula, recursos de multimídia e salas-espelho com sistema de escuta para os espaços de atendimento.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará