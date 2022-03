Governo do Estado autoriza construção imediata de creche para 200 crianças em Oriximiná

A parceria no âmbito do Programa “Creche por todo o Pará” foi firmada com a assinatura da OS pelo governador Helder Barbalho e o prefeito Argemiro Diniz

O município de Oriximiná, na região Oeste, já está integrado ao Programa “Creche por todo o Pará”, iniciativa do Governo do Pará destinada a zerar o déficit de vagas no ensino infantil. O governador Helder Barbalho autorizou nesta quarta-feira (16) a construção imediata de uma creche no município, com capacidade para 200 crianças de 0 a 5 anos. A Ordem de Serviço (OS) assinada no gabinete do governador, em Belém, consolidou mais uma parceria do Estado com a Prefeitura de Oriximiná. Além do prefeito Argemiro Diniz, estavam presentes ao ato administrativo a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, e o deputado estadual Júnior Ferrari.

A prefeitura cedeu o terreno e o Estado vai executar a obra, que será entregue totalmente mobiliada à população de Oriximiná – município com mais de 74 mil habitantes, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Helder Barbalho ressaltou que a construção da creche é uma conquista, principalmente dos pais que precisam trabalhar, mas não têm onde deixar os filhos pequenos em segurança. “A partir de agora, a obra está autorizada e a construção é imediata, para oferecer uma educação de qualidade no ensino infantil. Isso é cuidar das nossas crianças”, ressaltou o governador.

Cada creche terá 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para oferecer educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

O “Creche por todo o Pará” é um programa inédito, cuja meta é beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões serão investidos na construção de 149 creches em todo o Estado. Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas.

Por Governo do Pará (SECOM)