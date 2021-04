Governo do Estado autoriza obras para reabertura do Hospital da Polícia Militar

O governador Helder Barbalho assinou, na manhã desta terça-feira (27), autorização para início das obras de modernização e readequação do Hospital da Polícia Militar, em Belém. Os serviços irão permitir a reabertura da unidade hospitalar militar, que está fechada há 10 anos.

“Vamos realizar a reforma para permitir a reabertura do hospital, que é um importante equipamento público para nossos policiais militares. Este hospital foi fechado há quase 11 anos, e agora, com essas obras, será reaberto para servir a nossa corporação e servir aqueles que nos protegem”, destacou o governador Helder Barbalho.

“Na esteira da valorização de nossos servidores da segurança pública estamos autorizando essas obras para reativação do hospital. É uma demonstração de cuidado e queremos nossa tropa saudável para que possa dar segurança para nossa população”, reforçou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

O investimento do Governo do Estado é da ordem de R$ 2,73 milhões. A previsão de duração da obra é de 10 meses. Ao todo, serão abertos 25 leitos, sendo 19 adultos e seis infantis. O público-alvo do hospital serão militares e seus familiares.

“Essa é uma reforma muito importante. O hospital estava há 10 anos desativado atendendo apenas ambulatorialmente. Agora, com com essa reforma, vamos estar em condições de voltar a ofertar assistência em saúde de qualidade para nossa tropa”, avalia o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

A diretora do Hospital da Polícia Militar, tenente coronel Maria Lilian Rodrigues Barbosa, ressalta que a reabertura da unidade é uma conquista para tropa militar do Estado que passa a ter uma nova opção na busca por atendimento médico.

“Esse ato de hoje responde ao anseio da tropa e necessidade da reativação do hospital, que passou mais de 10 anos fechado. Militares e seus dependentes serão atendidos em consultas ambulatoriais, internações e pequenas cirurgias. Em tempos de pandemia, a reativação do hospital é um legado”, disse.

Por Leonardo Nunes (SECOM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Marco Santos / Ag.Pará