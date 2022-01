Governo do Estado avança as obras do primeiro Hospital Público da Mulher, em Belém

Oferecer atendimento médico gratuito às mulheres, oferecendo acesso a consultas e exames essenciais para prevenir doenças graves, é o principal objetivo do Governo do Pará com a construção do Hospital da Mulher Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, que já está com 20% das obras concluídos. Neste sábado (22), o governador Helder Barbalho esteve no canteiro de obras, ao lado de integrantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop) e engenheiros responsáveis.

A unidade da rede pública de saúde estadual terá 120 leitos, voltados exclusivamente para o público feminino, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e democratizando o acesso à medicina de alta complexidade.

“Esta é uma obra histórica, pois será o primeiro hospital público do Estado voltado ao cuidado das mulheres. As obras estão avançando, gerando empregos, dando oportunidades para mais de 300 trabalhadores. Com certeza, depois de pronto, ele chega para incrementar a saúde pública do Estado“, disse o governador Helder Barbalho, durante a inspeção ao canteiro de obras.

Executada pela Sedop, a obra gerou 94 empregos diretos em Belém. Para o operário Genésio Santa Brígida, 52 anos, o emprego na construção representa o sustento da família, que depende apenas dele. “A obra desse hospital é muito importante porque tá gerando muito emprego para quem estava desempregado. Foi uma nova porta aberta, e está tudo correto com os salários. Isso é muito importante. Futuramente, também vai gerar muitos empregos. Estou muito feliz de trabalhar aqui”, contou Genésio.

A mesma opinião é compartilhada pelo operário Alessandro Santos, 35 anos, contratado pela empresa executora da obra. “Estava desempregado, e meu irmão avisou sobre a obra. Graças a Deus deu certo, e a empresa é muito boa. Dá orgulho trabalhar nesse hospital porque vai ajudar muita gente, muitas mulheres que precisam de atendimento”, disse o operário.

Iniciadas em junho do ano passado, as obras de construção do Hospital da Mulher Nossa Senhora de Nazaré seguem de acordo com o cronograma estabelecido. Atualmente, cerca de 20% do projeto já foram executados. A obra também conta com 94 funcionários. As frentes de trabalho estão atuando no subsolo, térreo e primeiro pavimento.

Estrutura – Localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, o Hospital Público da Mulher será uma unidade hospitalar com 120 leitos (100 clínicos e 20 de Unidade de Terapia Intensiva – UTI) e atenção à saúde da população feminina. A unidade será referência em cuidados especializados em ginecologia (geral, climatério, infantopuberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, abrangendo urgência e emergência.

A unidade também prestará assistência às vítimas de violência sexual e doméstica, agilizando o acesso qualificado à Rede de Atenção à Mulher, a fim de atender à proposta de regionalização com resolutividade.

“O Hospital Público Nossa Senhora de Nazaré será um marco na saúde pública do Estado. É um hospital que vai ser específico para tratamento, acolhimento e atendimento da mulher paraense. Nossa previsão é de entregá-lo em dezembro deste ano, para que a Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública) instale os equipamentos”, informou Arnaldo Dopazo, secretário ajunto da Sedop, que acompanhou o governador na visita às obras.

Por Bruno Magno (CPH)