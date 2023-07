Governo do Estado celebra os 167 anos da criação do Corpo de Bombeiros no Brasil

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-PA) em Belém realizou, nesta quarta-feira (28), a tradicional solenidade em alusão ao dia 2 de julho, quando é comemorado Dia Nacional do Bombeiro Militar. O evento faz alusão à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 1856 pelo imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, instituído pelo Decreto Imperial nº 35.309, da mesma data. O decreto definiu também a realização anual da Semana de Prevenção contra Incêndios.

A data busca resgatar o sentimento heroico de proteger e salvar vidas e homenagear aqueles que arriscaram e arriscam suas vidas nesses 167 anos para proteger as pessoas, cidades e florestas.

A vice-governadora Hana Ghassan, acompanhada de diversas autoridades civis e militares, acompanhou a cerimônia, momento em que também foi concedida a honraria “Ordem do Mérito Dom Pedro II” a personalidades civis e militares nos graus Comendador (22 civis e oito militares), Oficial (três civis e 60 militares) e Cavaleiro (26 civis e 82 militares).

“Parabenizo todos da ativa e os que não estão mais e que contribuíram para esta corporação. Quando falamos em Corpo de Bombeiros, imediatamente temos o sentimento de credibilidade, de segurança, por se tratar de pessoas que têm o compromisso com nossas vidas. São heróis que lutam todos os dias contra o fogo contra a água para garantir proteção a vida”, reconheceu a vice-governadora. “Vamos continuar trabalhando juntos, estaremos sempre de mãos dadas com quem garante a segurança da população”, complementou.

O comandante-geral Jayme Benjó agradeceu ao governo pelos investimentos realizados pela gestão desde 2019. “É um governo que está deixando um legado sem precedentes. Hoje, no dia de nossa tradicional homenagem a criação do CBM no Brasil, lembramos da criação de uma atuação prevencional contra incêndios e emergências há 167 anos. Foi criada a cultura de prevenção em vários cenários com potencial ameaçador, a história dos bombeiros é rica em realizações e eficiência, uma história que se confunde com a história do próprio país”, declarou a autoridade militar.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, foi agraciado com honraria no grau comendador. “Importante demais ressaltar a importância da atuação dos bombeiros todos os dias, salvando vidas, patrimônios, resgatando pessoas em situações muito difíceis. Participar dessa festa é motivo de muito orgulho para a PC-PA”, relatou.

