Governo do Estado certifica dois mil alunos do Programa ‘Qualifica Pará’, em Belém

Dois mil certificados do programa “Qualifica Pará” foram entregues para concluintes de vários cursos técnicos, nesta sexta-feira (23), pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Voltado à inserção e à reinserção no mercado, o programa atende educandos residentes nos 144 municípios paraenses com cursos profissionalizantes em diversas áreas.

“O Qualifica Pará permite o acesso ao conhecimento, ao aperfeiçoamento, para que as pessoas tenham condição de se inserir no mercado de trabalho, a porta de entrada para essas famílias, enfim, para estes que estão ávidos por oportunidade e conhecimento. E partir da sua qualificação, para que tenham acesso à renda, à oportunidades de sustento. Fico profundamente feliz, pois o Qualifica Pará é o maior programa de qualificação do Estado, beneficiando 30 mil pessoas, isso, fruto de trabalho de tantas pessoas que tem a compreensão que a população precisa de qualificação para ter acesso ao conhecimento e ao sustento do seu lar”, ressaltou o governador do Estado, Helder Barbalho.

O governador entregou os certificados na Praça do Povo, no Centur, em Belém. O chefe do Executivo estadual garantiu que o programa será intensificado na próxima gestão, que inicia em 1º de janeiro de 2023.

Aluna do curso de culinária, Larissa Lavareda da Costa, conta que o projeto agora é conseguir uma renda extra para ajudar a família. “Pretendo um montar um negócio próprio, vai ser um dinheiro que vai chegar em boa hora. Quero agradecer ao Governo por levar esse curso na comunidade de Santa Bárbara, de Benevides, para que outras pessoas possam ter mais oportunidades de fazer o curso. É a primeira vez que acontece na comunidade. Foi uma oportunidade única para todos”, conta ela.

Para o professor Hoozivel de Andrade, que leciona aulas no curso, o programa resgata a dignidade das pessoas e foca principalmente na capacitação delas. “Esse curso, além de levar a profissionalização para essas comunidades que tem uma vulnerabilidade maior, também leva dignidade, que é o principal de tudo. Nó ouvimos testemunhos maravilhosos, dentre eles, de uma mãe que perdeu seu filho e encontrou refúgio no curso. Isso não tem preço, o curso vai além de ensinar, de ouvir, aprender, ele os ajudar a crescer também”, frisa ele.

Voltado à inserção e reinserção no mundo do trabalho, o programa atende educandos residentes nos 144 municípios paraenses com cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas. São aproximadamente R$60 milhões destinados à execução de 1452 turmas, com 45 tipos de cursos. Cerca de 25 mil alunos já foram qualificados por meio da iniciativa. São oferecidos cursos como manutenção de celular, garçom e garçonete, mecânico de moto, pintor de obras, cuidador de idosos, assistente administrativo, cabeleireiro, culinária básica, informática e outros.

Além da capacitação, o programa ainda prevê um microcrédito que contribuirá na compra de equipamentos e na estruturação do primeiro negócio. O valor do crédito gira, entre R$ 500 e R$ 5 mil, gerenciado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará).

“Nós estamos no final da certificação do programa, em 2022, e já certificamos 25 mil pessoas no Estado. Agora, estamos querendo chegar próximos dos 30 mil. Foi o maior programa de qualificação da história do Pará e isso demonstra a sensibilidade do governador Helder Barbalho para a juventude paraense como também para todas as pessoas que estão carregando os problemas causados pela pandemia. É uma satisfação estarmos aqui novamente e esperamos que eles possam abrir mais um caminho na vida, uma possibilidade, lembrando que todos eles terão acesso a um microcrédito no Banpará, de até R$ 5 mil, para iniciarem seus empreendimentos. Mas também demos oportunidades para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho com carteira assinada”, destaca Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará