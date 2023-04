Governo do Estado cria programas e aumenta efetivo da PM para garantir segurança nas escolas

O governador Helder Barbalho anunciou na manhã desta quint-feira, 13, a tomada de medidas para garantir a segurança de estudantes, professores, funcionários e corpo técnico das escolas públicas e particulares da cidade de Belém. As medidas passam pelas criações de dois projetos de lei a serem encaminhados ainda hoje para a Assembleia Legislativa do Estado, criação de um batalhão de Polícia Militar específico para garantir segurança nas escolas, além da convocação de miltares da reserva para se reintegrarem aos quadros no sentido de aumentar o efetivo, até que novos policiais sejam contratados após serem submetidos a concurso público.

Helder Barbalho está em Xangai, na China, onde foi prestigiar a posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Brics. De lá, ele fez um vídeo informando as medidas que, neste momento, são adotadas pela governador em exercício, Hanna Ghassan Tuma. Segundo Barbalho, Hanna já assinou o projeto de lei de autoria do executivo que cria o programa “Escola Segura” e o “Núcleo de Segurança” dentro da Seduc para iniciativa de proteção às escolas, com instalação de câmeras de segurança que ajudem e efetivar a segurança em cada unidade de ensino. Nesse núcleo serão pensadas formas de manter o policial na escola, assim como psicólogos para identificar alunos ou famílias que necessitem de um acompanhamento ou orientação psicológica.



Ainda segundo Helder, no âmbito da PM, será criado o Batalhão Escolar que já visa o aumento do efetivo com a convocação do pessoal da reserva a fim de garantir a presença de policiais nas escolas públicas nos 144 municípios do Estado. A lei foi assinada nesta manhã pela governadora em exercício e encaminhada para a Assembleia Legislativa.

Imagem e vídeo: Reprodução