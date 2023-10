Governo do Estado dá apoio a atleta de Capanema em competição internacional

Falta pouco para o atleta Júlio César Campos, 8 anos, realizar a sua estreia no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), o atleta garantiu as passagens para participar do evento, que começa na quarta-feira (1).

Apesar da pouca idade, Júlio César acumula uma trajetória vitoriosa em competições nacionais e internacionais. Em março, o paraense participou do Internacional AJP, em Paris, e conquistou o vice-campeonato na modalidade. Já em solo árabe, Júlio está nos preparativos para o segundo evento internacional este ano, que conta com o patrocínio do Estado.

“Hoje estamos aqui por motivo do apoio que recebemos da Seel. Era impossível estarmos aqui sem esse patrocínio, que nos garantiu as passagens para participar do evento. É uma satisfação imensa representar nosso Estado. Agradeço ao governador e a toda a equipe da secretaria pelo apoio que nos foi dado”, disse o pai e treinador Júlio Campos.

Nesta terça-feira (31), o paraense realiza a pesagem e o sorteio da chave para saber quais serão os competidores do atleta. Já na quarta (1), Júlio começa a sua primeira luta na categoria cinza, 42kg, mirim.

Incentivo – Neste ano de 2023, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) executou cerca de R$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para atender mais de 2.000 atletas de 38 municípios paraenses que competiram em eventos nacionais e internacionais

“Ao longo do ano, realizamos um trabalho intenso de incentivo para que os nossos atletas pudessem garantir a participação nos mais variados eventos esportivos no Brasil e no mundo. Tivemos ótimos resultados, conquistas inéditas, resultado de um trabalho em equipe e em prol do esporte no Pará”, destaca o titular da secretaria de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

