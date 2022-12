Governo do Estado divulga a data de pagamento do “Vale Gás” para famílias de baixa renda

As 159 mil famílias paraense cadastradas no programa “Vale-Gás”, devem receber o valor de R$ 100 reais, até o dia 19 de dezembro, conforme o calendário previsto. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (12) pelo Governador do Estado, Helder Barbalho.

De acordo com o Governador, o montante de aproximadamente R$ 10 milhões está sendo repassado para famílias de baixa renda, cadastradas no programa estadual. Para consultar o dia de pagamento, o beneficiário deve acessar o site do Banco do Estado do Pará (Banpará) ou o site da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Basta o beneficiário incluir o CPF no site para conferir a data prevista para o pagamento, que é feito por meio do Banpará.

Consulte aqui:

https://ce.banpara.b.br/valegas/

https://www.seaster.pa.gov.br/

Foto Reprodução: Pedro Guerreiro / Ag. Pará