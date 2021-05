Governo do Estado divulga nova lista de estabelecimentos que receberão auxílio de R$ 2 mil

Este é o segundo lote de pagamentos para empreendedores que cadastraram estabelecimentos comerciais para receber o auxílio financeiro do pacote econômico e tributário lançado pelo Governo do Estado para injetar recursos na economia paraense.

Confira a lista dos estabelecimentos contemplados neste segundo lote de pagamentos: https://sedeme.pa.gov.br/sites/default/files/proto_2lote.pdf. Na lista, basta conferir a numeração de protocolo emitido durante o ato de cadastro da empresa no sistema da Sedeme.

Pagamento direto em conta bancária

Para que os pagamentos sejam realizados, os dados bancários informados deverão ser do CNPJ cadastrado. No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), é obrigatório que a conta seja em nome do estabelecimento (pessoa jurídica). Já para os microempreendedores informais (MEIs), estes poderão cadastrar a conta bancária de pessoa física para receber o auxílio.

Um total de 11.907 estabelecimentos efetuaram o cadastramento no programa estadual que concede o benefício. Os responsáveis de estabelecimentos que realizaram inscrições com informações cadastrais inconsistentes, como por exemplo: dados da conta bancária em nome de terceiros, poderão entrar novamente no sistema e fazer a correção dos dados que irão passar por análise para possível liberação nos próximos lotes.

INSCRIÇÃO

As inscrições para o Programa Incentiva + Pará foram prorrogadas até o dia 31 de maio.

Através do site da Sedeme (confira aqui: https://incentivamaispara.sedeme.pa.gov.br/#/ ), podem se inscrever os estabelecimentos ativos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e na Junta Comercial do Pará (Jucepa).

Com inscrições abertas desde o dia 29 de março, o auxílio financeiro de R$ 2 mil terá outros lotes de pagamentos anunciados, em breve.

O Incentiva + Pará é direcionado a estabelecimentos das seguintes atividades econômicas e código registrado no Cadastro Nacional da Atividade Econômica (CNAE):

Código CNAE / Atividade Econômica

5611201 – Restaurantes e similares

5611202 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

5611203 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5611204 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5611205 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

5612100 – Serviços ambulantes de alimentação

5620101 – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

5620102 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufês

5620103 – Cantinas – serviços de alimentação privativo

9311500 – Ginásios, quadras e outros tipos de instalações para a prática de outros esportes

9312300 – Clubes sociais, esportivos e similares

9313100 – Atividades de condicionamento físico

9319101 – Produção e promoção de eventos esportivos

9319199 – Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

9329801 – Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

7912100 – Operadores turísticos

7911200 – Agências de viagens

