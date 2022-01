Governo do Estado e Prefeitura de Marabá realizam cadastro de desabrigados

O Governo do Pará enviou militares do Corpo de Bombeiros do Pará e policiais militares à Marabá, sudeste paraense, neste sábado (15), para reforçar o contingente que já atua na área afetada. No total, o Governo disponibiliza um efetivo de 100 agentes de segurança para dar início ao cadastramento das famílias desabrigadas e desalojadas pelas enchentes no município. Os trabalhos serão realizados na Sala de Situação/Gabinete de Crise, instalada na Secretaria Regional de Governo de Marabá.

Neste primeiro momento, o Governo do Estado informa que famílias atingidas pelas enchentes ainda não precisam se deslocar até a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social do município, para a realização do cadastro relacionado ao repasse do benefício no valor de um salário mínimo do Programa Recomeçar.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Marabá, nesta sexta-feira (14), as enchentes deixaram 527 famílias desabrigadas, 1.061 famílias desalojadas , 335 ribeirinhos atingidos e 346 famílias ilhadas, totalizando 2.269 famílias atingidas.

Iniciativa – O Programa “Recomeçar” concede de forma eventual auxílio financeiro em parcela única, no valor de R$ 1.212,00, às famílias paraenses em vulnerabilidade social, devido à de calamidade pública ocorrida no primeiro semestre de 2022, e à situação de emergência ocasionada por fortes chuvas, deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos. O objetivo da iniciativa do governo é oferecer às famílias um valor que possam utilizar na reconstrução dos imóveis.

Cadastro – Para ter acesso ao benefício, a família deve ter renda mensal de até três salários mínimos e residir em imóvel atingido diretamente pelas fortes chuvas, de forma grave.

Por Bruno Magno (CPH)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom