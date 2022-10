Governo do estado e prefeitura realizam aula inaugural de cursos técnicos em Capanema

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a prefeitura de Capanema realizaram, na noite desta quinta-feira (20), uma aula inaugural conjunta de quatro cursos técnicos ofertados no município. A cerimônia foi realizada na Escola Estadual Maria Amélia de Vasconcelos, onde serão realizadas as aulas.

A parceria entre os governos estadual e municipal proporciona a formação profissional para 170 pessoas nos seguintes cursos: Técnico em Enfermagem, 50 vagas, executado pela Uepa; Técnico Técnico em Administração, Técnico em Informática e Técnico em Veterinária, com 40 vagas em casa turma, executado pela equipe da Sectet.

Participaram da solenidade, além de alunos e familiares, representantes da Sectet, da Uepa e autoridades municipais. Representando a titular da Sectet, Edilza Fontes, o coordenador de Ensino Técnico da secretaria, José Neto, ressaltou a educação como propulsora do desenvolvimento e transformação social.

“Transformar esse Estado num dos mais desenvolvidos do Brasil é compromisso do governador Helder Barbalho. Potencial para isso nós temos. Potencial natural, geográfico… mas, acima de tudo, temos potencial humano. O paraense é um povo trabalhador, que quer estudar e nós, da Sectet, estamos buscando prover essa necessidade, levando educação de qualidade ao maior número de pessoas possível, nos lugares mais longínquos desse Estado”, enfatizou o coordenador.

O processo de seleção para o curso Técnico em Enfermagem teve mais de 500 candidatos para as 50 vagas ofertadas. A vice-reitora da instituição, Ilma Pastana Ferreira, enfatizou a grande concorrência a uma vaga do curso e a importância dos aprovados não desistirem da formação, que tem a duração de dois anos.

“O aluno José Nogueira recebeu a lâmpada que significa luz, conhecimento. Ele será o guardião da lâmpada e tem a função de não deixar ninguém se perder. Junto com todos vocês, o Nogueira tem a missão de manter a chama do conhecimento, do interesse, para que daqui a dois anos estejamos celebrando a formatura de vocês”, disse a vice-reitora.

O vice-prefeito de Capanema, Claudionor Moreira, frisou o crescimento econômico do município nos últimos anos com a implantação de hospitais, policlínica, farmácias, supermercados, lojas de departamento etc.

“É preciso que a nossa população ocupe esses espaços e para isso é necessária a capacitação profissional. É isso que estamos fazendo com esse curso e os outros que estão sendo ofertados. Quando terminarem o curso, pelo menos 80% de vocês já terão emprego garantido. Eu e o prefeito Chico Neto agradecemos ao governador Helder, à Sectet e à Uepa por essa parceria”, finalizou o vice-prefeito.

Por Jeniffer Galvão (SECTET)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação