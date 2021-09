Governo do Estado entrega 385 títulos de terra a famílias de Marituba

O programa de regularização fundiária do Governo do Pará executou mais uma etapa nesta segunda-feira (27), com a entrega em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém, de títulos de propriedade de terra para 385 famílias. O governador Helder Barbalho entregou os documentos e destacou o comprometimento da gestão atual com o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas fundiária e habitacional.

“Hoje, estamos entregando 385 títulos de terra, que as pessoas esperavam há muito tempo. Tem gente que espera há mais de 55 anos. Uma espera pela tranquilidade e segurança, sem o risco de ser retirado. Agora, os moradores vão poder dizer que a casa é deles. Essa é a primeira entrega, mas ainda temos mais entregas para serem feitas”, anunciou Helder Barbalho.

De acordo com o presidente do Instituto de Terra do Pará, Bruno Kono, o governo do Estado vem investindo em ações de regularização fundiária no campo e nos centros urbanos. “O governo do Estado vem dando prioridade para regulação fundiária no Pará. A entrega de hoje é um marco importante, porque demonstra que a regularização vai além da área rural. O governo do Estado vem garantindo que esse direito”, afirmou Bruno Kono.

O documento emitido pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa) oferece segurança jurídica aos proprietários, o que facilita o acesso a linhas de crédito, entre outras vantagens.

Saúde – Durante a agenda de trabalho em Marituba, o governador Helder Barbalho participou ainda da entrega do Centro Especializado em Reabilitação, unidade voltada ao acolhimento e desenvolvimento de ações especializadas em saúde.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará