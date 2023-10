Governo do Estado entrega 550 equipamentos e mais 40 viaturas ao sistema penal

Com investimento superior a R$ 4 milhões, o Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (11) equipamentos e veículos à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). No Palácio do Governo, em Belém, 40 viaturas e 550 coletes balísticos foram entregues pelo governador Helder Barbalho, que estava acompanhado pela vice-governadora Hana Ghassan e pelo titular da Seap, Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues.

As novas viaturas serão utilizadas no transporte de internos do sistema penal, e vão atender aos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Mocajuba, Itaituba, Tucuruí, Redenção, Capanema, Marabá, Paragominas, São Félix do Xingu e Vitória do Xingu. De acordo com o planejamento da Seap, todos os municípios que possuem casa penal serão contemplados.

“Hoje nós estamos reforçando a estrutura do sistema penal do Estado, fortalecendo a polícia penitenciária, aqueles que cuidam dos presídios do sistema carcerário do Estado, para garantir a ordem no sistema penal, garantir que o Estado seja capaz do cumprimento pleno das penas dos custodiados e, acima de tudo, assegurar com que o ambiente penitenciário seja de tranquilidade e ressocialização”, disse Helder Barbalho.

Ainda segundo o governador, “neste momento nós estamos entregando 40 viaturas, mais dois caminhões e outras duas estruturas veiculares, permitindo que 44 novos veículos possam ser inseridos, fortalecendo a Polícia Penal, o grupamento tático e especializado da Polícia Penitenciária do Estado”.

Os dois veículos SUV, o caminhão-baú e o caminhão de carroceria aberta foram doados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do governo federal.

Atualmente, a Seap dispõe de 66 viaturas que atendem às unidades penais em todo o Estado. O objetivo da gestão é substituir totalmente os veículos em uso, além de ampliar a frota com mais 85 veículos. De acordo com o cronograma da Secretaria, já nesta quarta-feira foram substituídas 20 viaturas da frota atual, e entregues 20 viaturas do planejamento de ampliação.

De acordo com o secretário Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues, a entrega dos novos equipamentos e veículos demonstra o compromisso e, acima de tudo, a responsabilidade do governo do Estado com o sistema penitenciário. “Com esses investimentos, os nossos servidores, com certeza, poderão desempenhar suas atividades com maior eficiência e segurança. Além de ampliar a frota e trocar as viaturas que estavam há bastante tempo no sistema, nós estamos ampliando. Nós temos um cronograma a ser cumprido, e até no máximo em março ou abril do ano que vem a gente vai conseguir quase dobrar o número de viaturas existentes hoje”, garantiu.

Valorização – A cerimônia de entrega das viaturas e dos equipamentos teve a participação de servidores da Seap, incluindo diretores, técnicos e policiais penais, além de representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), da Defensoria Pública Estadual (DPE) e do Ministério Público do Estado (MPPA).

Para Dianinny Campelo, policial penal que atua na Central de Custódia Provisória da Marambaia (CPP Marambaia), em Belém, os investimentos são uma mensagem de valorização do servidor.

“Essa entrega, primeiramente é a valorização do servidor, e também a custódia e a reinserção do apenado. Hoje em dia, uma viatura nova vai melhorar tanto na segurança do servidor, quanto na custódia do apenado. As novas viaturas vêm somar, principalmente a nossa segurança, locomoção dentro dos municípios e escoltas estaduais e interestaduais”, ressaltou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará