Governo do Estado entrega 60 novas viaturas para a Polícia Civil do Pará

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), investiu mais uma vez na segurança pública paraense. Na manhã desta sexta-feira (5), foram entregues 60 novas viaturas para a Polícia Civil do Pará, com o objetivo de fortalecer e renovar a frota policial e, consequentemente, melhorar os serviços de atendimento e logística da corporação, além de proporcionar mais segurança aos policiais civis.

O governador do Estado, Helder Barbalho, ressaltou a importância dos novos veículos e as ações desenvolvidas para o investimento na ampliação do efetivo e na estrutura das corporações, que tem como objetivo oferecer mais cidadania à população.

“A estratégia do Governo do Pará é investir cada vez mais no seu pessoal, na ampliação do efetivo e na presença de polícias nas ruas. Investimos também em infraestrutura, como agora, a aquisição de 60 novas viaturas destinadas à Polícia Civil, somando assim assim, diversas outras ações que envolvem o sistema de segurança do Estado. Lembrando que a estratégia do Governo, através da Secretaria de Segurança do Estado, é de cada vez mais investir em policiamento para responder aos efeitos da criminalidade, atender através dos territórios pela paz, a exemplo das Usinas da Paz, as causas dessa criminalidade, transformando os ambientes de vulnerabilidade através da cidadania, para que possamos garantir que a população viva em um melhor ambiente social, sobretudo, das áreas identificadas como de maior criminalidade”, disse Helder Barbalho.

O governador destacou ainda que os investimentos realizados resultam em indicadores positivos quanto a redução da criminalidade no Pará.

“Com maior investimento na segurança o Estado, temos números importantes de preservação de vidas, de redução da criminalidade violenta e assegurar a continuidade da sua política de pacificação para garantir tranquilidade e paz social para a nossa população”, afirmou o governador.

Investimento – O investimento realizado por meio da Segup, garante novas viaturas do tipo Ranger 4×4, totalizando R$15.799.800,00 na renovação da frota para melhor equipar as ações realizadas pela corporação.

“Hoje entregamos cerca de 15 milhões de reais em viaturas novas para a nossa Polícia Civil. Tudo isso para que ela possa expandir e melhorar, cada vez mais, sua atuação em todo o Estado. É um investimento necessário, permitindo que a nossa tropa dê o seu melhor no interior, e também, para atender a comunidade da melhor forma possível. Esse investimento marca uma história na Polícia Civil, tendo em vista, que além do investimento financeiro, é um investimento que vai melhorar a mobilidade da Polícia Civil em todo o estado”, pontuou o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

O delegado geral de Polícia Civil do Estado, Walter Resende, destaca a expansão da atuação das novas viaturas que visam atender ações em combate aos grupos vulneráveis.

“A Polícia Civil tem expandido a sua atuação, não apenas na área operacional, mas também em outras unidades. A nossa diretoria de atendimento aos vulneráveis está se expandindo, a nossa delegacia das mulheres, a delegacia de atendimento a crianças e adolescentes. Essas 60 viaturas vão nos possibilitar uma maior agilidade no deslocamento e uma maior eficácia no atendimento das situações que chegam às nossas unidades”, falou o delegado Geral.

As novas viaturas da Polícia Civil do Pará serão destinadas às unidades vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Os veículos disponibilizados para Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) serão destinados principalmente às delegacias da Mulher (Deams) da capital e do interior, garantindo agilidade no atendimento às mulheres no Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará