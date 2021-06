Governo do Estado entrega à população de Curuçá 173 metros de orla revitalizada

O município de Curuçá, no nordeste paraense, ganhou um novo cartão postal. Nesta quinta-feira (24), o governo do Estado entregou à população a nova orla da sede municipal. O espaço foi projetado para garantir mais infraestrutura e lazer aos moradores e visitantes, potencializando a economia e o turismo local.

A comerciante Ana Cláudia Silva mora e trabalha há 13 anos em frente à orla. Dona de uma pequena sorveteria, ela comemora a entrega do novo espaço. “Isso aqui não tinha vida antes. Agora melhorou 100%. Abro a minha sorveteria e vejo essa orla bonita. Tem coisa melhor que isso?” disse a comerciante, que classificou a nova orla como um marco para o município. “Se passou tanto tempo, e agora deram vida a essa orla. É um sonho realizado pra muita gente”, afirmou.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância do novo espaço. “Estou muito feliz em poder entregar a nova orla de Curuçá, um local tão importante para a urbanização da cidade. A parceria com a prefeitura e deputados permitiu também que a orla do Abade (também em Curuçá) pudesse ser feita. Este é o segundo equipamento que chega para valorizar as belezas naturais do município, fazendo com que Curuçá possa valorizar o seu turismo e a cultura como principal vocação para a economia”, reforçou Helder Barbalho.

O prefeito de Curuçá, Jeferson Ferreira de Miranda (Tarrafa), agradeceu e reforçou a parceria com o governo do Estado. “É um momento muito importante que o município vive. Estamos realizando sonhos de muitos que já partiram. O governo está deixando um legado para a nova geração. Muitos sonhavam com isso, e agora, no tempo de Deus e do governador Helder Barbalho, estamos realizando esse sonho”, disse o gestor municipal.

Executada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), a obra de revitalização da orla do Rio Curuçá teve início em setembro de 2020. O projeto contou com a urbanização de 173 metros lineares, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e urbanização, além da reforma de quadras poliesportivas.

Para o engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Sedop, a nova orla é um instrumento que promove o desenvolvimento cultural e artístico do município. “Parcerias desta natureza são sucesso. A prefeitura e o governo do Estado estão de parabéns. Este investimento é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida da população, além do embelezamento da cidade. Era um espaço que estava abandonado e foi resgatado pelo governo do Estado”, frisou o secretário.

Pavimentação e produção – Além da nova orla, o município de Curuçá também foi contemplado pelo Estado com 8 quilômetros de pavimentação de vias urbanas por meio do Programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’. As obras estão em fase de conclusão, informou Ruy Cabral. “Hoje, nós estamos finalizando parte de calçada e pintura. Foram 8 km aqui em Curuçá. Estamos concluindo essa obra e esperamos, em um futuro próximo, retornar com mais asfalto”, acrescentou.

Além da pavimentação, Helder Barbalho destacou a implantação da nova sede da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). “Temos diversas obras sendo feitas para que Curuçá possa, cada vez mais, se fortalecer. Estamos iniciando a Adepará na cidade, porque aqui tem a força do pescado e da atividade produtiva do camarão. Isso tudo gera receita e desenvolvimento para moradores”, ressaltou o governador.

Também participaram do ato de entrega da nova orla de Curuçá os deputados estaduais Jaques Neves e Ana Cunha; o deputado federal Hélio Leite, prefeitos e outras autoridades locais.

Por Matheus Rocha (SEDOP)

Foto: Marco Santos / Ag.Pará

Fonte: Agência Pará