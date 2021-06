Governo do Estado entrega anéis viários, em Santarém.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a partir dos recursos captados pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), entrega dois anéis viários aos moradores de Santarém, às 15h, desta terça-feira (22). O Governador do Estado, Helder Barbalho, participa das entregas no dia do aniversário de 360 anos da cidade. As obras, proveniente no valor de R$ 12.443.112,82, firmado com a Prefeitura de Santarém, visam dar mais qualidade de vida à população e facilitar à mobilidade. No total, devem ser entregues 8.835 km referentes aos anéis viários na cidade.

As obras que serão entregues hoje, contemplam as vias da Matinha – Rua Naiara e Rua Ipê; Santarenzinho – Travessa Resistência; Rua Ituqui; Travessa Jader Barbalho; Rua São Jorge e Avenida Tomé de Sousa. As melhorias foram executadas de forma planejadas, para que todos possam ter uma mobilidade urbana estruturada e de qualidade.

Abertura: 22/06/2021 15h00

Encerramento: 22/06/2021 16h00

Local: Santarém

Endereço: Rua Naiara e Rua Ipê – Matinha

Travessa Resistência, Rua Ituqui, Travessa Jader Barbalho e Rua São Jorge – Santarenzinho

Agência Pará