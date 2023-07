Governo do Estado entrega Avenida Ananin e novo viaduto na Rodovia BR-316

A população de Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém, ganhou mais mobilidade com a entrega pelo governo do Estado, na manhã deste domingo (09), da Avenida Ananin, que liga os bairros Cidade Nova e Guajará à Rodovia BR-316. Também foi liberado o tráfego de veículos no viaduto construído no KM-07.

Uma “bicicleata” liderada pelo governador Helder Barbalho, com a participação de outras autoridades, marcou a entrega da nova avenida, obra executada por pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

“Estou muito feliz de poder entregar uma obra importante para nossa cidade de Ananindeua. Essa obra foi construída a muitas mãos. Foi iniciada quando eu era prefeito de Ananindeua. Não havia ligação do Guajará com a Cidade Nova e a BR-316. Isso aqui era terreno particular. Desapropriei para fazer um conjunto habitacional, e fizemos a abertura para a BR. Desde a época do Ministério da Integração liberei recursos para as obras nos canais, e agora, junto com o Daniel (Daniel Santos, prefeito do município), estamos tendo a oportunidade de entregar a Ananin, importante para a mobilidade urbana”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Para o prefeito Daniel Santos, a parceria com o Estado é fundamental para o desenvolvimento do município. “Graças a essa união, que começou com o prefeito Pioneiro (Manoel Pioneiro, ex-gestor municipal), passou pela sua eleição a governo do Estado e continua até hoje. Um projeto coletivo de Estado, que começou na sua primeira eleição de governador e continua firme e forte, tendo o senhor como líder desse grupo político, e assim vai continuar, tendo a visão de tudo que o senhor mudou no nosso Estado. Se não fosse Helder, tenho certeza que a nossa gestão não teria a avaliação que tem. As obras estruturantes que esse município tem visto passam pelo senhor”, afirmou o prefeito de Ananindeua.

A obra da avenida, iniciada pelo NGTM no final de 2021, teve investimento total de R$ 24.889.979,36. A via tem 1,8 km de extensão em pista dupla, ciclovia, calçada com acessibilidade, faixas de pedestre, abrigos para passageiros de ônibus e paisagismo com várias mangueiras, ipês, açaizeiros e árvore de ananin, que dá nome à avenida.

Empenho da gestão – “Aqui era só mato. Eu morava em palafita na invasão Nova Esperança, e quando enchia a gente sofria muito. Não era uma vida digna. A gente andava pela lama, por cima de ponte. Hoje, a rua foi aberta. Graças a Deus está muito bom. Agradeço muito ao Helder porque na época ele era prefeito de Ananindeua, foi na minha casa e prometeu que ia dar uma moradia digna. Se a gente está onde está é por ele, que lutou e conseguiu tirar a gente da lama”, relatou a dona de casa Simone Pacheco, moradora do local há 25 anos.

“A Ananin permite uma nova rota de tráfego, tanto nesse período em que a BR está em obras, quanto após. A implantação da avenida possibilita aos moradores da região uma melhor condição de acesso e mobilidade, uma vez que por lá passarão linhas de ônibus. A avenida está equipada com ciclovia, e as pessoas que utilizam bicicleta no seu dia a dia terão uma condição mais segura de trafegar”, destacou o diretor-geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Segundo ele, a construção da Ananin seguiu todos os critérios ambientais, sendo uma das poucas vias de Belém com área verde de floresta nativa. “A avenida leva o nome de uma planta que dá nome ao município. Ela possui uma área verde preservada de bosque ao longo de sua extensão”, acrescentou o diretor-geral do NGTM.

Qualidade de vida – A avenida oferece mais mobilidade à população da Região Metropolitana, uma vez que interliga a BR-316 aos bairros Cidade Nova e Guajará. Ela também é estratégica para o projeto do BRT Metropolitano, pois possibilitará que os ônibus chamados “alimentadores” – que vão buscar os passageiros nos bairros – possam acessar o Terminal de Integração de Ananindeua, de onde os ônibus expressos partirão para Belém sem precisar trafegar pela Rodovia BR-316.

“O principal objetivo da obra é ligar a Cidade Nova à BR-316, já que antes só havia opções pela Mário Covas, Zacarias de Assunção e Leopoldo Teixeira. Agora temos a terceira opção. Em paralelo a isso, essa rodovia vai dar exatamente onde está o viaduto do terminal de Ananindeua, facilitando o acesso dos ônibus a esse terminal, onde o usuário poderá pegar o BRT com mais conforto e tempo de viagem menor”, explicou Ruy Mendonça, diretor Executivo do NGTM.

Além de fazer a ligação entre o maior polo gerador de viagens do município de Ananindeua para o Terminal de Integração, a via foi utilizada para um dos lançamentos de drenagem da BR. Com a Ananin pronta, a população ganhou também infraestrutura, possibilitando melhor prestação de serviços públicos como acesso de ambulâncias e de carros coletores de lixo ao entorno da via.

A segurança também ganhou reforço com a construção da Avenida Ananin. “Antigamente, não tinha pavimentação, era uma área estreita, periférica, não tinha como viatura e nem moto entrar ali. Além de aumentar a nossa mobilidade, as casas de palafita abandonadas saíram para a abertura da via, e quem estava ali se escondendo de maneira irregular teve que ir embora”, pontuou o comandante Mariúba, do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), responsável pela segurança pública em Ananindeua, Marituba e Benevides – todos na RMB.

Outro benefício é a valorização dos imóveis do local. “Temos quatro condomínios no local, sendo dois horizontais e dois verticais. A valorização dos imóveis é espetacular, pois quando você tem uma via em frente à sua casa, seu imóvel valoriza muito”, ressaltou Ruy Mendonça.

Viaduto – Neste domingo também foi liberado para o tráfego de veículos o viaduto de quatro pétalas, no KM-07 da rodovia. O viaduto é interligado à Avenida Ananin no sentido Marituba-Belém e ao Terminal de Integração de Ananindeua no sentido Belém-Marituba, sendo que neste último o acesso dos ônibus só será liberado com a finalização das obras do BRT.

No novo viaduto, a velocidade recomendada pelo Departamento de Trânsito (Detran) é de 40 km/h. “Importante a população ter atenção à sinalização horizontal e vertical do viaduto”, alertou Eduardo Ribeiro.

A funcionalidade do viaduto é total para os usuários, pois nele os condutores poderão ter acesso a todos os sentidos da via. Foram empregados cerca de 110 metros cúbicos de aterro compactado para execução das alças do viaduto, que possui 5.5 metros de altura e 60 metros de extensão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Augusto Miranda/Ag Pará