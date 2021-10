Governo do Estado entrega cadeiras de rodas para indígenas em Altamira

Cinco cadeiras de rodas adultas e duas infantis foram entregues pelo Governo do Estado ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Altamira, município da região Oeste do Pará, na tarde da última quarta-feira (13). Indígenas com deficiência das etnias Xikrin do Bacajá, Juruna e Arara serão contemplados.

A coordenadora do DSEI Altamira, Francirene Malta, explica que uma equipe multidisciplinar do Distrito fez um levantamento diretamente nas aldeias indígenas da região para identificar a necessidade das cadeiras de rodas. “Essa parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) é fundamental, porque esse olhar diferenciado para os indígenas só traz melhorias para a saúde e mais qualidade de vida à população”, afirma.

Putira Sacuena, que é a coordenadora da Expedição Saúde por todo o Pará em territórios indígenas, conta que é feito o acompanhamento, através da Central de Regulação da Sespa, dos indígenas com deficiência, sobretudo, de crianças e de pessoas idosas. “O Governo do Estado está atendendo essa demanda para levar saúde de qualidade aos territórios indígenas, para garantir mais acessibilidade”, diz.

Expedição

Mais de 20 aldeias da região receberão serviços de saúde, a partir desta quinta-feira (14) até o dia 23 de outubro, com a Expedição Saúde por todo o Pará em territórios indígenas, que, além da equipe da Sespa, contará com a participação da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

Entre os serviços ofertados estão: atendimento com clínico geral, ginecologista, avaliação e aconselhamento nutricional, testes da orelhinha e da linguinha, avaliação de desenvolvimento infantil, saúde bucal, vacinas, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, orientações de saúde da mulher, criança e homem, além dos serviços da regulação.

“A nossa expectativa é atender todos os indígenas dos povos Xikrin do Bacajá, Juruna e Arara, que, de fato, estejam precisando. O Governo do Estado é parceiro dos quatro DSEIs paraenses (Kaiapó, Altamira, Rio Tapajós e Gua-Toc) e consegue dialogar a saúde indígena, contando com profissionais qualificados para esse atendimento”, ressalta Putira Sacuena.

Por Giovanna Abreu (SECOM)

Fonte: Agência Pará