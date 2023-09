Governo do Estado entrega corda do Círio 2023, pela primeira vez fabricada no Pará

Um dos principais símbolos da maior Festividade Nazarena, a corda do Círio, pela primeira vez fabricada no Pará, com malva amazônica, foi entregue nesta quarta-feira (13), pelo governo do Estado à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em Belém. A peça já está guardada na Estação Padre Luciano Brambilla, da Basílica Santuário, e será vistoriada, como sempre acontece, pela DFN, em 23 de setembro..

O artigo religioso foi confeccionado, no município de Castanhal, nordeste paraense, pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), empresa apoiada pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineral e de Energia (Sedeme).

Mais de uma tonelada de fibra foi usada durante o processo de fabricação. A corda tem matéria prima regional cultivada por agricultores de mais de vinte municípios entre as Regiões de Integração (RI) Guamá e Guajará, desde o plantio da semente, o cultivo, e a colheita final.

Corda – Com 800 metros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro, a corda é dividida em duas partes iguais de 400 metros, para ser usada nas duas maiores e mais tradicionais procissões do país, o Círio e a Trasladação. Já adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

O secretário adjunto da Sedeme, Carlos Ledo, explica que a corda foi produzida a partir da fibra vegetal da planta malva, conhecida por ser bem mais resistente do que o sisal, usado nas edições anteriores da festividade nazarena.

”Malva é uma planta amazônica, cultivada em várias regiões do Pará. Ela é uma planta com fibra resistente, muito mais resistente que a planta sisal, portanto, a corda este ano vai estar 10 % mais resistente. E o melhor, fabricado por mãos paraenses. As famílias envolvidas na produção da matéria prima estão se sentido totalmente inseridas no Círio de Nazaré. Isto para nós é muito gratificante”, afirmou o secretário adjunto.

O gerente industrial da CTC, Robson Torres, disse que a empresa recebeu a fibra de mais de 100 produtores dos municípios de duas regiões de integração. “Para nós, como empresa, é um orgulho grande. A malva é mais suave e resistente, dando uma sensação mais agradável ao toque das mãos dos romeiros”, explicou o gerente industrial da CTC, Robson Torres.

Para o coordenador de almoxarifado, Juarez Tavares, da CTC, receber a missão de produzir pela primeira vez no Pará, a Corda do Círio 2023, é motivo de honra e privilégio. “Acompanhei cada processo de produção desse símbolo de fé e devoção. Nunca tive a oportunidade de ir na corda e tocar nela depois de produzida é muito emocionante. É algo inexplicável”, disse o coordenador que trabalha há 19 anos na empresa.

