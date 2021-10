Governo do Estado entrega em Faro escola com capacidade para 1.440 alunos

Governador Helder Barbalho e várias autoridades na entrega da Escola Estadual de Ensino Médio Prefeito Tenório Carvalho

O governador Helder Barbalho entregou, no final da tarde desta quinta-feira (30), a Escola Estadual de Ensino Médio Prefeito Tenório Carvalho, no município de Faro, no Noroeste do Estado. O novo espaço de aprendizagem tem capacidade para atender 1.440 alunos, nas modalidades Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série), nos turnos da manhã, tarde e noite.

A nova escola conta com 12 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, laboratório multidisciplinar e de informática, sala de vídeo, sala de arte, direção, secretaria, sala dos professores, arquivo, espaços pedagógicos, banheiro masculino e feminino, recreio coberto, espaços de convivência, além de equipamentos que propiciam a acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs), entre outras vantagens.Helder Barbalho conheceu todas as dependências da nova escola de Faro

“Uma escola especial com 12 salas de aula, quase 1.400 alunos, laboratórios de informática multifuncional, toda climatizada. Certamente, uma das melhores escolas do Estado do Pará localizada aqui, em Faro, no limite do Pará com o Amazonas. Não deixamos que a distância separe a atenção do governo com essa população”, ressaltou o governador.

Desde janeiro de 2019, a unidade educacional em Faro é a 76ª escola revitalizada entregue pelo Governo do Pará, o que consolida o compromisso com a melhoria da educação pública paraense. “Quando inauguramos uma escola, estamos trazendo para a cidade possibilidade de mais desenvolvimento e coisas boas que acontecem a partir da educação”, destacou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.Governador Helder Barbalho e a secretária Elieth Braga no laboratório de informática da escola

“Que aqui seja a porta de entrada para futuros profissionais nesta cidade. Estamos em um momento de festa e celebração, porque uma cidade receber uma escola deste porte é um momento muito feliz para todos nós. Que vocês possam cuidar desta escola, e que tenham o sentimento de pertencimento”, completou a secretária.Aylana Mirla Rocha Ferreira, aluna da escolaFoto: Marcelo Seabra / Ag.Pará

Evolução – A estrutura da Escola Estadual de Ensino Médio Prefeito Tenório Carvalho agradou aos alunos que compareceram à solenidade. “Achei muito grande, e isso é uma coisa muito boa para o nosso município. Somos tão acostumados com coisas pequenas que, quando vemos isso, dá uma alegria. Porque a gente tá vendo o que está acontecendo, a evolução da cidade, e isso é muito bom. Isso vai estimular os estudos”, afirmou a aluna do 3º ano do ensino médio Aylana Mirla Rocha Ferreira.Com novos laboratórios, a escola está equipada para formar profissionais e cidadãos



O prefeito de Faro, Paulo Carvalho, ressaltou a importância da parceria institucional entre o Estado e Município, para avanço da educação pública. “Uma parceria que vem beneficiar nossa população. Hoje, temos uma escola única nas redondezas, que vai dar um diferencial e alavancar a educação e o ensino de melhor qualidade para nossa população”, disse o prefeito.

