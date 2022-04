Governo do Estado entrega lancha e viatura para reforçar ações de segurança em Juruti

As ações policiais no município de Juruti, na Região Integrada do Baixo e Médio Amazonas, continuam sendo fortalecidas pelo Governo do Pará. Neste sábado (09), quando o município do Oeste paraense comemora 139 anos, o Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou uma nova viatura e uma lancha para reforçar as ações de segurança pública nas vias terrestres ou áreas fluviais, na cidade de Juruti.

“No dia do seu aniversário, Juruti recebe várias entregas do Governo do Estado, dentre elas uma nova viatura para a Polícia Civil, assim como uma lancha de 150 HP para ser usada nas ações fluviais, bem maior do que a que já existiu na cidade, muito melhor e mais equipada, para que possa ser utilizada pela Polícia Militar no patrulhamento ostensivo e pela Polícia Civil nas investigações e transportes de autores de delitos, garantindo assim, todo o suporte a segurança em um município tão importante para o estado do Pará, que tem um grande fluxo de pessoas vindo do estado do Amazonas. Além disso, Juruti também tem relevância na região do Baixo Amazonas e, por isso, merece esse presente para que as ações de segurança pública sejam cada vez melhores e o município receba cada vez mais grandes investimentos para atuação naquela região”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Investimentos

A nova lancha com 150 HP de potência possui equipamentos modernos de navegação, como sirene, giroflex, estofados, coletes salva-vidas e kit de salvatagem náutico. A embarcação faz parte do reaparelhamento do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), visando à descentralização de embarcações policiais para a prevenção de crimes nos rios paraenses. A lancha fortalecerá as ações policiais nos rios e, dessa forma, contribuirá para ações de combate a crimes fluviais ocorridos na região por meio de ações preventivas e repressivas.

Além da lancha, a nova viatura, modelo Renault Duster, foi entregue para reforçar ações da Polícia Civil. A medida integra o planejamento do Estado visando a reestruturação e modernização dos órgãos do Sistema de Segurança Pública.

Para o delegado-geral Walter Resende, o investimento é importante para o efetivo e segurança em geral. “Tanto a lancha como a viatura facilitam o deslocamento, principalmente em áreas de difícil acesso. Com a nova viatura, a Polícia Civil terá a possibilidade de ampliar a sua cobertura investigando, agindo preventivamente e garantindo segurança para a população de Juruti”, concluiu.

O titular da Segup, Ualame Machado, frisou ainda o foco do governo na modernização para Segurança Pública como um fator determinante para a melhoria da contraprestação de serviços à população.

“O investimento em equipamentos que ofertam mais segurança, conforto e agilidade aos agentes da segurança pública em todas as regiões do estado leva à percepção da população de que as polícias estão na rua realizando seu trabalho e garantindo a paz social”, concluiu.

