Governo do Estado entrega leitos de UTI neonatal em Conceição do Araguaia

Na manhã desta quarta-feira (22), o governador Helder Barbalho entregou 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A medida vai dinamizar o atendimento em alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) aos recém-nascidos na região de saúde do Araguaia.

“Ficamos felizes em proporcionar mais esse incremento ao hospital, que já possui leitos de UTI adulto e desde o ano passado já é porta aberta para traumatologia. Os leitos aqui entregues desafogarão as demandas do Hospital Regional de Redenção, que já oferecia o serviço. Dessa forma garantimos o direito da população em ter atendimento às especialidades médicas sem precisar de tantos deslocamentos aos grandes centros urbanos”, disse o governador Helder Barbalho.

A UTI Neonatal é um espaço reservado para tratamento de prematuros e de bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer. Presente na solenidade de entrega dos novos leitos de UTI Neonatal, o secretário adjunto de Políticas de Saúde da Sespa, Sipriano Ferraz, explicou que a ampliação da capacidade hospitalar vai gerar melhorias no atendimento às gestantes, em especial, às que apresentam alto risco, e também às famílias dos pacientes prematuros.

“Os familiares terão mais conforto e tranquilidade para se dedicar à evolução dos bebês, pois terão certeza que contam com uma equipe extremamente capacitada, atuando em um ambiente seguro e acolhedor”, afirmou o secretário Sipriano.

Para o diretor do HRCA, João Wanderley Silva Oliveira, havia uma necessidade histórica quanto a este tipo de atendimento. “A criação de novos leitos se faz necessária para que a gente consiga absorver parte desta demanda e possa prestar uma assistência para o recém-nascido e evitar assim complicações futuras”, destaca.

Daiana Sales, enfermeira neonatologista e coordenadora da Unidade de Cuidados Intermediários do hospital, afirma que a oferta de leitos em UTI Neonatal veio em boa hora e criará condições para que a demanda de Conceição do Araguaia e dos demais 14 municípios da região de saúde do Araguaia seja melhor atendida. “Antes só contávamos com o serviço de UTI Neonatal do Hospital Regional de Redenção, com cinco leitos, mas a partir de agora o fluxo ficará mais dinâmico”, explicou.

Atendida no Hospital Regional no dia 9 de fevereiro, a vendedora Jaqueline Valadares deu à luz ao primeiro filho após 27 semanas e três de gestação. “Foi uma situação de prematuridade extrema, mas graças a Deus e ao atendimento de toda a equipe do hospital meu filho já saiu da fase de perigo. Ele ainda permanece na Unidade até desenvolver melhor suas funções vitais, a respirar sozinho e ter alta”, relata.

Para Jaqueline, o aparelhamento do hospital com novos leitos de UTI Neonatal é importante e serve como referência às gestantes de municípios vizinhos. “Saber que existe um hospital que atende pelo SUS, com essa estrutura que oferece segurança e o carinho dos servidores com os pacientes, é confortante. Estou na expectativa de já levar meu bebê para casa”, afirma.

O HRCA tem gestão direta da Sespa e atende usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Conceição de Araguaia e em municípios vizinhos, como Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

Por Mozart Lira (SESPA)