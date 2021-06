Governo do Estado entrega nova pavimentação da Estrada da Pirelli, em Marituba

O governador Helder Barbalho participou, na manhã desta quarta-feira (16), do ato de entrega da nova pavimentação da Estrada da Pirelli, no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém. Os 6 km de extensão da via receberam asfalto novo e de qualidade através do programa estadual “Asfalto Por Todo o Pará”, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

O investimento das obras de pavimentação na via, iniciadas em setembro de 2020, foi de R$ 9,4 milhões. A estrada também recebeu os serviços de meio-fio, sarjeta, calçadas e sinalização. Além da estrada da Pirelli, também receberam asfalto novo a Estrada Secundária da Pirelli, a Rua Padre Dubois e a Rua Rio Branco, totalizando 8 km de asfalto novo na região. Ao todo, o município de Marituba foi beneficiado com 22 km de pavimentação através do programa estadual “Asfalto Por Todo o Pará”.

A cabeleireira Cleide Marques mora há 18 anos na margem da Estrada da Pirelli. Ela lembra muito bem como era o local antes das obras. “Quando eu vim pra cá não tinha asfalto. Era só mato e lama. Agora temos uma estrada asfaltada e arborizada. Sempre foi nosso sonho. Agradeço ao Governo do Estado pelas melhorias”, afirmou.

Bartolomeu Santos também é morador antigo da região e falou sobre a alegria de receber a nova pavimentação na estrada. “Sei do sacrifício da nossa comunidade. Hoje, 25 anos depois, vemos uma realidade diferente. O Governo tem compromisso e responsabilidade social. Fico muito feliz com a parceria entre prefeitura e Governo. Estou muito feliz porque agora vivemos uma nova realidade.”

Durante o ato de entrega da via, o governador Helder Barbalho falou sobre a importância da obra para o município. “Queria dizer da minha felicidade de voltar aqui para fazer a entrega desta obra tão importante para diversos conjuntos que estão aqui nas margens da Estrada da Pirelli. Esta estrada leva a um dos maiores patrimônios ecológicos do nosso Estado. O Parque da Pirelli, em breve, será um grande parque ecoturístico do Pará, gerando emprego e desenvolvimento. Então nós devemos garantir estrutura de acesso para essa comunidade”, frisou Helder Barbalho.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o engenheiro civil, Ruy Cabral, para garantir o desenvolvimento do Estado é preciso assegurar infraestrutura aos municípios. “Esta é uma obra muito importante. É uma mostra da preocupação do Governo em investir em todas as áreas. Isso valoriza e qualifica o cidadão”, destacou o secretário.

A prefeita do município de Marituba, Patricia Mendes, agradeceu ao Governo do Estado pela parceria com o município. “Entregar essa obra de infraestrutura aqui na Estrada da Pirelli é um sonho de muitos moradores que trafegam por aqui todos os dias. É uma obra esperada há muito tempo. Hoje, o Governo veio aqui realizar esse sonho para a nossa população”, afirmou a gestora municipal.

Também participaram do ato de entrega da nova pavimentação vereadores do município de Marituba, prefeitos da região, os deputados estaduais Chicão, Zeca Pirão, Michele Begot e Nilse Pinheiro, além da deputada federal, Elcione Barbalho.

Por Matheus Rocha (SEDOP)

Foto: Roni Moreira / Ag. Pará

Fonte: Agência Pará