Governo do Estado entrega para famílias de Dom Eliseu cesta de ajuda humanitária e o auxílio do programa Recomeçar

Nesta sexta-feira, (22), o governador do Estado Helder Barbalho fez a entrega, para 300 famílias de Dom Eliseu, de benefícios do programa Recomeçar, que concede auxílio financeiro para quem perdeu bens durante situações emergenciais, como enxurradas e alagamentos. Na ocasião foram entregues também cestas de ajuda humanitária. Todos os beneficiados tiveram em janeiro de 2022, suas casas atingidas pelas intensas chuvas que impactaram a região, sobretudo na área rural do município.

Ao todo, estão cadastradas no município 560 famílias para receber o auxílio do programa estadual Recomeçar, contudo, neste primeiro momento, foram entregues para 300 famílias, que já podem sacar o benefício em uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), a partir da próxima segunda-feira (25). Já os 987 kits humanitários foram entregues para auxiliar as famílias impactadas pelos alagamentos e enxurradas.

“É fundamental que nós possamos cuidar daqueles que mais precisam e por isso, o governo do Estado, através da Defesa Civil, está trazendo benefícios para mil famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas. O objetivo é dar a essas pessoas, condições de recomeçarem as suas histórias e a solidariedade, a parceria e a empatia do governo do Estado com estes que mais precisam é determinante, pois as pessoas são o que há de mais importante no nosso Estado”, afirmou o chefe do executivo.

O Programa Recomeçar concede em situações emergenciais auxílio financeiro em parcela única a famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com decreto estadual, o programa atende vítimas de calamidade pública ocorrida no primeiro semestre de 2022, e em situação de emergência ocasionada por fortes chuvas, deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos.

O objetivo do governo é oferecer às famílias o valor de um salário mínimo que possa ser utilizado na reconstrução dos imóveis danificados pelas águas. Para ter acesso ao benefício, a família deve ter renda mensal de até três salários mínimos e residir em imóvel atingido diretamente pelas fortes chuvas, de forma grave.

Participaram do evento deputados estaduais e federais, prefeitos e ex-prefeitos, além de vereadores e lideranças da região. Para o prefeito de Dom Eliseu, Silon Gama, poder contar com o auxílio do governo do Estado para atender as famílias que precisam é fundamental. “O governo do Estado realizou hoje entrega de cestas de ajuda humanitária e cheques de auxílio do Programa Recomeçar, e foi como o governador Helder Barbalho disse durante o evento, é para recomeçar muitas coisas e para isso precisamos estar a cada dia mais fortalecidos, para que possamos atender as expectativas do nosso povo”, disse o gestor.

A lavradora de 55 anos, Neusa Ramos, também teve perdas significativas durante as fortes chuvas e recebeu uma cesta de ajuda humanitária. “A cesta de ajuda humanitária representa muita coisa para mim neste momento. Está chegando em boa hora, pois eu estou desempregada e moram na minha casa eu e uma neta”.

Já o pedreiro, Marcelo Pena, de 36 anos, recebeu o cheque de auxílio do programa Recomeçar e por pouco não perdeu “o seu bem mais precioso”, seu filho de 7 anos. “O auxílio veio em boa hora, pois vou conseguir comprar o que eu perdi e vai me ajudar bastante. Eu perdi um sofá, o guarda roupa do meu filho, coisas do meu serviço, entre outras pequenas coisas de casa. A gente passou um susto muito grande na hora, pois eu tinha saído e deixado meu filho sozinho em casa. Meu cunhado mora em frente e conseguiu me ajudar a salvar algumas coisas e ajudar meu menino. Eu dou parabéns ao governo do Estado em estar ajudando as pessoas que precisam”.

Por Caroline Rocha (IASEP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro