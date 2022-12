Governo do Estado entregará a revitalização do Teatro Museu da Marujada em Bragança

Na próxima segunda-feira (26), o Governador do Estado, Helder Barbalho, vai entregar um dos palcos principais da festividade de São Benedito, o Teatro Museu da Marujada, em Bragança.

Por meio de convênio com a prefeitura do município, o espaço foi reconstruído com recurso de R$ 778.320,85, o que garantiu piso, pintura, climatização do ambiente, elétrica, nova cobertura, construção de banheiros e recuperação da fachada.

A cerimônia de entrega será realizada durante a festividade da Marujada, em Bragança, onde vai contar com a presença de autoridades locais.

A Marujada de São Benedito é um Patrimônio Cultural e Artístico do Pará e um dos maiores orgulhos do povo bragantino. Em 1997, o local onde funcionava o Cinema Olímpia foi adquirido para se construir o Teatro e Museu da Marujada. A festividade é a maior manifestação cultural e religiosa do município e a festa acontece em três locais da cidade: Igreja de São Benedito, o Salão e o Museu da Marujada.

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará