Governo do Estado fortalece investimentos no arquipélago do Marajó

Localizada ao norte paraense, a Ilha do Marajó é a maior ilha fluviomarítima do mundo. As ricas paisagens naturais, a culinária típica, o artesanato marajoara, os elementos históricos e a cultura regional compõem o arquipélago, que vem recebendo investimentos do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida de cerca de 570 mil moradores e fortalecer o turismo na região.

Em 2022, o arquipélago do Marajó ganhou cinco portos reconstruídos pelo Governo do Pará, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), que atua para melhorar a malha hidroviária do estado. “Temos a missão de construir e reconstruir os terminais hidroviários em todos os 16 municípios do Marajó. Já entregamos os portos de Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Curralinho e Portel, em breve, vamos entregar os demais terminais, integrando toda a região. Assim como o governador Helder Barbalho está recuperando a malha rodoviária, também está investindo na malha hidroviária, mudando a realidade das pessoas que utilizam os rios como ruas”, destaca Abraão Benassuly, presidente da CPH.

Cultura – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), devolveu, em 2022, ao povo paraense um importante ícone, símbolo da cultura, conhecimento e patrimônio marajoara: o Museu do Marajó. A instituição, fundada pelo padre Giovanni Gallo, representa um dos investimentos estaduais para fortalecer o desenvolvimento do arquipélago marajoara.

“Esse é o primeiro equipamento público museal fora da cidade de Belém entregue pelo Governo do Estado. O museu representa um grande avanço da museologia, da arqueologia e da cultura do povo marajoara. É muito importante dar esse passo em um território que é cheio de significado, de simbologia e, acima de tudo, com pujança cultural. Foi investido cerca de 4,5 milhões na sua reconstrução. Muito nos orgulha ter esse equipamento que conta um pouco da história do povo paraense”, ressalta Bruno Chagas, titular da Secult.

O engenheiro mecânico Raimundo Nonato Gonçalves, morador de Cachoeira do Arari, celebra a entrega dos equipamentos ao município. “Não tínhamos um porto hidroviário, contávamos só com um trapiche em condições precárias, que foi até interditado por motivos de segurança. Graças a Deus recebemos essa grande obra que é o terminal entregue pelo Governo do Estado que tem fundamental importância para o escoamento da produção e transporte, confortável e de qualidade, dos moradores. O nosso museu, além de fortalecer o turismo na região, garante melhores condições de pesquisa e preserva a nossa história. O município só tem a agradecer”, ressalta.

Saúde – Na área da saúde, o Governo do Estado entregou, em 2019, o Hospital Municipal Teonila Alves à população de Anajás. O poder executivo estadual também investiu mais de R$ 1,7 milhão em aparelhos que irão fortalecer a saúde pública paraense. Cada localidade recebeu um ultrassom e um cardioversor, equipamento utilizado para interromper a arritmia cardíaca e devolver o ritmo normal de pulsações ao coração.

Segurança – Um dos destaques da área é a Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos, instalada na região do rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, em Breves. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) aponta que desde junho de 2022, quando a base chegou na localidade, até o dia 31 de outubro, foi registrada uma redução de 100% nos crimes de roubo a embarcações na região. Em 2020, 15 novas viaturas foram entregues à Polícia Militar (PMPA), no município de Soure, para fortalecer o processo de modernização da instituição.

Educação – Em 2019, o Governo do Estado entregou a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Sérgio Mota, reconstruída, em Muaná, ampliando o ensino para áreas rurais. Em 2021, o município de Afuá recebeu a Escola Leopoldina Guerreiro, no Marajó, totalmente reconstruída e Breves foi contemplada com a entrega da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) para ampliar a oferta de ensino técnico-profissionalizante na região. Em 2022, a Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, no município de Chaves, foi entregue reconstruída e ampliada, beneficiando mais de 800 alunos, além dos professores e da equipe técnico-pedagógica.

Agricultura – Em 2022, o Governo lançou, no município de Gurupá, o projeto ‘Marajó Sustentável’, que visa ampliar a produtividade e qualidade da borracha natural, beneficiando pequenos produtores e trabalhadores da agricultura familiar; extrativistas e quilombolas.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará