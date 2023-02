Governo do Estado garante cultura, segurança e saúde no Circuito Mangueirosa

Segurança, saúde e cultura estão entre as prioridades do Governo do Estado em apoio à terceira edição do Circuito Mangueirosa, em Belém. O projeto, realizado no período de 18 a 21 de fevereiro e também no dia 25 de fevereiro, resgata o carnaval de rua na capital levando à população uma extensa programação gratuita. O evento inicia no Complexo Ver-o-Rio e segue em cortejo em direção à Praça Waldemar Henrique. A programação terá início às 14h e se encerra às 22h.

A Secretaria de Cultura do Pará (Secult) investiu R$110 mil para garantir que o Circuito possa contar com a presença de artistas regionais. O recurso ajuda a movimentar a economia na capital neste período, além de resgatar tradições culturais. Em cada dia do evento haverá um bloco de carnaval diferente. No dia 18 de fevereiro, é a vez do Bloco Lambateria; no domingo (19), o Bloco Toma Tua Pisa faz sua estreia; no dia 20, Bloco Lucha Libre ganha as ruas; na Terça-feira Gorda (21), sai o tradicional Bloco Filhos de Glande. A novidade deste ano é o Bloco Tchau, Tchau, Amo’, que vai desfilar no sábado seguinte, dia 25 de fevereiro, com uma programação de ressaca do Carnaval.

Para Úrsula Vidal, titular da Secult, “O carnaval é um evento de calendário que envolve múltiplos atores na realização de ações muito diversas, algumas capitaneadas pelos estados e municípios, outras por empresas da cadeia produtiva da cultura. Potencializar iniciativas estratégicas para o turismo e a economia local, como o Circuito Mangueirosa, que reúne mais de 25 mil pessoas no feriado do Carnaval, em Belém, é investir na geração de emprego e renda para uma imensa rede de profissionais formada por técnicos, empreendedores e artistas. Além disso, o Festival credencia a cidade como um destino turístico muito atraente para o turista, num dos feriados mais movimentados do ano”, avalia.

Esquema de segurança – Com a missão de ampliar o policiamento ostensivo, a Polícia Militar vai contar com efetivo de 380 PMs durante os cinco dias de evento. As equipes destacadas estarão distribuídas em pontos estratégicos e acompanharão os foliões ao longo de todo o percurso do cortejo carnavalesco.

Os militares estarão em viaturas, motocicletas e a pé. Dessa forma, as equipes empregadas na ação proporcionarão maior tranquilidade e segurança ao público participante e às pessoas residentes na área. A operação ainda tem o apoio dos órgãos Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e Polícia Civil.

Pontos de controle e bloqueios – As equipes da Polícia Militar estarão posicionadas em pontos estratégicos nos cruzamentos distribuídos ao longo da concentração, na Av. Pedro Álvares Cabral, até a chegada do cortejo na Av. Marechal Hermes. Os PMs ainda fazem parte do reforço policial destacado para dois pontos de bloqueio, localizados na Tv. Dom Romualdo de Seixas com Av. Pedro Álvares Cabral e na Av. Marechal Hermes com a Av. Visconde de Souza Franco. Nos locais, a passagem de veículos ficará restrita.

A Polícia Militar ficará posicionada em outros cinco pontos, sendo eles: Av. Marechal Hermes com Tv. Dom Romualdo de Seixas, Av. Marechal Hermes com Tv. Rui Barbosa, Av. Marechal Hermes com Av. General Magalhães, Av. Marechal Hermes com Tv. Piedade, Praça Waldemar Henrique.

Pronto resgate e saúde – O Corpo de Bombeiros Militar disponibiliza uma unidade móvel de resgate durante os dias do evento. A viatura responsável pelo salvamento de primeiros socorros, além de ter a possibilidade de transportar o paciente com suporte básico de vida, ainda possui estrutura de atendimento que conta com equipamentos como cordas, pranchas, além de soros, luvas de procedimentos e aparelho de pressão.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) também irá disponibilizar uma ambulância para atendimentos de emergência. A Sespa levará uma carreta de atendimento para o Ver-o-Rio, com uma equipe de 16 servidores por dia, que farão orientação e atendimento com testagens gratuitas de HIV, sífilis e hepatites virais e distribuição de preservativos.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará