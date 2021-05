Governo do Estado garante pavimentação a mais de 96 municípios do Pará

Desde o final do ano de 2019, o Governo do Pará vem atuando com obras de pavimentação em municípios de todas as regiões de integração do Estado, por meio do programa Asfalto Por Todo o Pará. Atualmente, mais de 96 municípios já foram atendidos com obras de pavimentação, calçada e meio-fio. Cerca de R$ 548 milhões foram investidos pelo Governo em infraestrutura urbana, com a implantação de mais de 500 km de asfalto novo e de qualidade.

De acordo com o engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), pasta responsável pela execução do programa, o Asfalto Por Todo o Pará é um dos maiores programas de investimento em infraestrutura urbana já realizados no Estado.

“É um programa que vem ao encontro das necessidades dos municípios e visa a dar mais qualidade de vida aos cidadãos, além de melhorar a mobilidade urbana das cidades.” declarou o gestor.

Em 2021, o Governo do Estado irá ampliar o programa de pavimentação. A previsão é de que mais de 560 km de asfalto novo sejam distribuídos entre os municípios do Estado nos próximos meses.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na última quarta-feira (28), o Governo do Estado promoveu uma audiência pública virtual, transmitida para todo o Estado, sobre o programa Asfalto Por Todo o Pará. Na ocasião, foram apresentados detalhes técnicos sobre a realização do programa, além do esclarecimento de dúvidas enviadas por cidadãos de todo o Estado sobre o tema.

Participaram da programação representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), liderados pelo titular da pasta, Ruy Cabral; o chefe da Casa Civil, Iran Lima; a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Hana Ghassan; o auditor-geral do Estado, Rubens Leão; o secretário regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto; além do presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), Wagne Machado.

O secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, informou que a audiência atende às legislações vigentes e é um espaço muito importante “para que o cidadão tenha conhecimento do programa e para que todos possam manifestar as suas necessidades”.

Para o auditor geral do Estado do Pará, Rubens Leão, ações como essa são importantes para que os cidadãos possam tomar conhecimento do que o Estado está executando e, a partir daí, fiscalizar o poder público.

“O papel da AGE é de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Atuamos desde a fase inicial, da publicação do edital, até a contratação da empresa e a fiscalização do cumprimento dos contratos, fazendo a apuração de eventuais irregularidades e responsabilizando gestores que eventualmente tenham utilizado de forma errada os recursos públicos.” declarou o auditor.

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), Wagne Machado, também destacou a importância do evento. “É muito importante que as pessoas possam entender que o Governo do Estado se preocupa, não só em executar políticas públicas, mas em debatê-las com toda a população paraense.” afirmou.

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Marco Santos / Ag.Pará