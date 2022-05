Governo do Estado homologa situação de emergência do município de Almeirim

O governador Helder Barbalho homologou nesta segunda-feira (2), a situação de emergência no município de Almeirim, no oeste do Pará. O ato está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio do decreto nº 053 – GAB / PMA, 12 de abril de 2022, editado pela prefeita Maria Lucidalva Bezerra de Carvalho, que declarou situação de emergência em decorrência das intensas chuvas no município, pelo prazo de 180 dias.

De acordo com o decreto municipal, dezenas de comunidades ribeirinhas ficaram vulneráveis à ação de correntezas, ondas e vendavais que danificaram os assoalhos, paredes, escolas, postos de saúde, micro sistema de abastecimento, grupo geradores, igrejas e barracões comunitários.

Na zona urbana, uma grande extensão de malha viária está sendo seriamente danificada, e dezenas de famílias que têm suas residências nas encostas do rio Amazonas estão temerosas com as intensas chuvas que castigam a região.

O documento ressalta que em virtude do desastre natural ocorreram danos em mais de 10 mil metros de ruas com 1.598 famílias diretamente afetadas e um total de 7.990 pessoas alcançadas pelos danos.

A prefeitura autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil dando assistência às pessoas afetadas pelas chuvas. Voluntários também estão sendo convocados para dar apoio às ações na realização de campanhas de arrecadação de recursos com o objetivo de facilitar a assistência à população afetada.

Fonte: O Estado Net