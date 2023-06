Governo do Estado inicia ação de limpeza em Salinópolis para o verão

Para garantir a segurança e comodidade durante as férias de julho, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) inicia, na próxima terça-feira (27), uma ação de limpeza no município de Salinópolis, nordeste paraense.

A ordem de serviço foi assinada no sábado (24) pelo governador Helder Barbalho, pelo secretário de obras Ruy Cabral e pelo prefeito do município, Kaká Sena. “Estamos assinando a ordem de serviço para a Operação Verão, para preparar Salinópolis para esta temporada de visitações, de férias do verão amazônico, no nosso paraíso que é Salinópolis, deixando a cidade mais bonita, podendo reforçar a estrutura de limpeza, de infraestrutura para bem receber os nossos visitantes, mas acima de tudo, para cuidar da população”, ressaltou o chefe do executivo estadual.

Como um dos municípios mais procurados no mês das férias escolares, o fluxo de pessoas e turistas cresce consideravelmente e, consequentemente, o consumo desenfreado, desperdício e descarte incorreto de lixo.

Neste sentido, com o intuito de minimizar os impactos causados e até mesmo prejuízos ambientais, a iniciativa do Governo do Estado vai atuar com mais de 40 trabalhadores nas praias do município para garantir que os espaços públicos estejam totalmente limpos.

O secretário de obras do Estado, Ruy Cabral, destaca a importância da ação. “Com a chegada do verão escolar, o número de frequentadores do paraíso Salinópolis aumenta considerável e, com isso também, a produção de resíduos de lixo e o governo do Estado, através da nossa secretaria intervirá dando robustez, acrescentando e somando aos serviços que a prefeitura já desenvolve no município e em razão do volume, a necessidade de se fazer esse incremento. Por isso, é um momento de satisfação em poder colaborar e trazer melhor conforto e qualidade às pessoas para que possam se mobilizar de maneira tranquila”, disse Ruy Cabral

Para auxiliar a equipe da prefeitura, serão viabilizados carros de limpeza de lixo e coleta de entulho para garantir um veraneio seguro para todos os brincantes que procurarem os balneários localizados em Salinópolis.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará