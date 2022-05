Governo do Estado inicia ações emergenciais no município de Ourém

Os municípios da região nordeste têm sofrido com as fortes chuvas que elevaram o nível dos rios. O Governo do Pará decretará situação de emergência em toda a região, dessa forma, agilizando ações de assistência às famílias atingidas. Na manhã deste domingo (22), no município de Ourém, um dos mais afetados, ocorreu uma reunião para criação de um grupo de monitoramento e avaliação, além da instalação de uma sala de situação que vai funcionar na sede da prefeitura municipal. No local serão reunidas informações do município para nortear ações futuras.

Fazem parte do grupo de trabalho todas as secretarias municipais, Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Todas as ações iniciaram neste domingo, com visitas nas principais áreas atingidas e levantamento de dados para um relatório de situação.

Após sobrevoo nas áreas atingidas, o governador do Estado, Helder Barbalho detalhou as frentes de trabalho adotadas pelos governo.

“Primeiramente vamos decretar situação de emergência na região, garantindo aos municípios o apoio para a reconstrução das estradas vicinais, recompondo também as estradas estaduais que tiveram pontos bloqueados garantindo que sejam construídas para retomar o acesso entre os municípios. Segundo, as famílias já estão sendo cadastradas pela Defesa Civil do Estado, para que sejam assistidas com o Programa Recomeçar, com o apoio e assistência emergencial do Governo do Estado com cestas de alimentos de ajuda humanitária, para que com isto se consiga amenizar o sofrimento e as dificuldades tanto dos moradores de Ourém quanto de Garrafão do Norte,” detalhou.

De acordo com a Prefeitura Municipal, mais de 1.500 famílias foram atingidas pelas cheias dos rios Guamá, Curuçá, Vermelho e Rio Caetés. Entre elas, estão os moradores de comunidades localizadas na zona rural e que estão isoladas devido a falta de pontes de acesso, que foram levadas ou danificadas pela força das águas.

A dona de casa Maria de Nazaré Luz, moradora da comunidade Santa Rosa, disse que os moradores nunca tinham visto uma situação como a que ocorreu nesta sexta-feira. “Soube que isso não foi só aqui, ocorreu em vários lugares e contamos com a ajuda do Governo do Estado. Graças a Deus aqui nós não perdemos bens materiais, pois passamos a noite todinha acordados colocando as coisas para cima, como geladeira e sofá, mas teve pessoas que perderam”, disse.

Sobre o momento em que os moradores viram o nível das águas subindo, Maria Luz relembra que foi um susto muito grande. “Aqui sempre chove muito, mas nunca foi assim, de ficarmos totalmente isolados como ficamos agora. Foi um susto muito grande, pois a água subiu mais de 1 metro, levou a ponte e infelizmente não temos como sair daqui, nem para trabalhar”, disse a moradora.

O prefeito municipal, Roberto Uchoa, agradeceu o apoio e a parceria do Governo do Estado. “Na hora em que aconteceu o desastre, a gente acionou o Governo do Estado, que se fez presente visitando nosso município, junto com toda a sua equipe e já começaram os trabalhos. Eu quero agradecer a Coordenadoria de Defesa Civil, ao Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Assistência Social. Todos estão aqui iniciando um trabalho para as famílias que estão precisando do nosso apoio neste momento. Vamos dividir em equipes, uma parte vai ficar atendendo na cidade e outra no interior de Ourém. Vamos tentar chegar nas comunidades que estão isolados para poder ajudar no que for preciso”, disse o gestor municipal.

O Tenente-coronel bombeiro militar Thiago Costa, da Defesa Civil, falou sobre as ações de apoio como retirar as famílias atingidas pelas inundações em Ourém. “Por se tratar de uma cidade que está localizada estrategicamente, que tem ligação para os municípios de Capitão Poço, Garrafão do Norte, Capanema e outros municípios, acaba sendo um ponto vital tanto na questão social, quanto na econômica. Por isso Ourém precisa da ajuda do Estado, e nós como Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estamos aqui para dar todo o apoio a Prefeitura, de poder tirar as pessoas de situação de risco, e avaliar as situações de desmoronando, pois a água abala as estruturas das residências, de pontes e vias de acesso que estão comprometidas por conta das chuvas de sexta-feira e também da noite de ontem (sábado)”, garantiu.

Medidas

Na tarde de sábado (21), uma equipe técnica do Governo do Pará e o governador Helder Barbalho sobrevoaram as cidades do nordeste do estado para avaliar os impactos das chuvas. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e as Secretarias de Transporte (Setran) e Assistência Social (Seaster) visitaram as cidades de Garrafão do Norte e Ourém. Este último foi o mais afetado, onde há estradas vicinais e estaduais bloqueadas. A PA-351, que liga Ourém a São Miguel do Guamá está interditada.

Por Caroline Rocha (IASEP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro