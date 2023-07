Governo do Estado lança edital de concurso público com 315 vagas para a Sespa

Aumentar as oportunidades no serviço público, gerando renda, melhorando a qualidade de vida e incentivando o ingresso na via profissional por meio de concursos. Com esse objetivo, o Governo do Pará divulga no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira (7), o edital do concurso público C-220, para preenchimento de cargos na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Serão oferecidas 315 vagas, sendo 145 para nível médio e 170 para nível superior, ambas com cadastro reserva.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a vice-governadora Hana Ghassan enfatizou que o concurso da Sespa é um compromisso do governo do Estado. “Concurso público é muito importante para nós, e também estamos cumprindo um compromisso assumido que é o concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Pará. Você, que é servidor público, não pode perder essa chance. Amanhã vai ser publicado o edital”, destacou a vice-governadora.

As provas serão realizadas nos municípios de Belém, Marabá, Redenção, Itaituba, Santarém e Altamira. A banca vencedora para realização do certame é a Consulplan.

“Sabemos o quanto este edital da Sespa foi muito aguardado, por isso trabalhamos incansavelmente para que ele fosse publicado agora, no começo do segundo semestre de 2023. A saúde merece a devida atenção com investimentos, e o Governo segue trabalhando de forma diligente para que todos tenham, cada vez mais, acesso a serviços de qualidade. A realização do concurso público faz parte da soma de ações da atual gestão, que busca mecanismos de avanços para a área. Nosso compromisso não é apenas em gerar mais oportunidades de ingressar na carreira pública, mas também fortalecer a saúde pública com profissionais qualificados e comprometidos em prestar um serviço de excelência àqueles que dependem de nós”, ressaltou a secretária de Estado de Administração e Planejamento, Elieth Braga.

Este é o 19º edital que será lançado desde 2019. As vagas estão assim distribuídas:

Nível médio:

Agente administrativo – 97 vagas

Técnico em Enfermagem – 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica – 04 vagas

Técnico em Radiologia – 03 vagas

Nível superior:

Administrador – 20 vagas

Analista de Sistemas – 12 vagas

Biomédico – 04 vagas

Contador – 10 vagas

Economista – 10 vagas

Enfermeiro – 39 vagas

Enfermeiro / Auditoria – 08 vagas

Fisioterapeuta – 03 vagas

Médico Cardiologista – 05 vagas

Médico Cirurgia Geral – 03 vagas

Médico Clínico Geral – 16 vagas

Médico Dermatologista – 03 vagas

Médico Gastroenterologista – 03 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra – 04 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista – 03 vagas

Médico Otorrinolaringologista – 02 vagas

Médico Patologia Clínica – 02 vagas

Médico Pediatra – 05 vagas

Médico Pneumologista – 02 vagas

Médico Psiquiatra – 05 vagas

Médico Radiologista – 03 vagas

Pedagogo – 08 vagas

FOnte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará