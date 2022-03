Governo do estado lança o programa “Pró-Mulher Pará” 

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), lançou no dia 8 de março, o programa “Pró- Mulher Pará” com o objetivo de realizar ações de proteção, repressão qualificada e orientação para mulheres em situação de violência doméstica no Estado.

Durante o lançamento, foi entregue uma viatura para ser utilizada nas operações que envolvam a segurança da mulher no município. O programa faz parte das ações que visam combater a violência contra a mulher, e contará com ações realizadas em parceria com as Policias Civil e Militar, e ainda, com as Guardas Municipais de Belém e Marituba.

A nova ferramenta de comunicação que será utilizada pelas autoridades com objetivo de facilitar e agilizar o atendimento as vítimas. A nova ferramenta lançada pelo Governo do Estado funciona a partir de denúncias feitas para o canal de urgência e emergência da segurança pública, o 190 do Centro Integrado de Operações (Ciop), da Segup.

Sobre o atendimento a situações que envolvam violência contra a mulher, o atendimento enviará um link para o denunciante, que poderá em tempo real, filmara agressão, que será transmitida e repassada para o patrulhamento especializado, a fim de atender a ocorrência de imediato. A ferramenta será usada por meio de dados de internet, gratuito, garantindo total sigilo para o denunciante e a vítima.

Foto: Marco Santos (Agência Pará) e divulgação