Governo do Estado participa da união de 325 casais durante casamento comunitário em Belém

“É uma emoção esse momento. Eu acho maravilhoso, porque depois de 45 anos, tínhamos que casar, é muito importante na vida da gente”, disse emocionada dona Terezinha Lobato que, ao lado de seu Isaías dos Santos, oficializaram a união que já dura mais de quatro décadas.

A alegria de Terezinha Lobato e Isaías dos Santos se somou à felicidade de 335 casais que uniram os laços matrimoniais nesta sexta-feira (10), durante evento realizado na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém. O evento conta com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

A cerimônia contou com a presença do Governador Helder Barbalho; da primeira-dama, Daniela Barbalho; do titular da pasta de Justiça e Direitos Humanos, Valber Milhomem, e demais autoridades.

Nastenka Fernandes e Izídio Silva, que vivem em união estável já 18 anos, celebraram a oportunidade do casamento civil. “O sentimento é de uma barreira superada. Nós já tentamos outras vezes, mas por conta da situação econômica nunca tivemos a oportunidade. Nós estamos emocionados”, disse a aposentada. Já Izídio Silva era só felicidade. “É um momento muito especial, que a gente esperava há muito tempo e estamos firmes e fortes nessa caminhada”, celebrou ele.

O Governador do Estado, Helder Barbalho, afirmou que o evento é uma oportunidade de reafirmação de vários valores que o casamento promove. “Nós que defendemos a família, compreendemos que a instituição casamento é fundamental, é o alicerce familiar, para o amor ao próximo, valorização do homem, da mulher e do casal.”, disse o Governador.

Ao lado de Seu Catarino e de Dona Conceição, Helder Barbalho, comemorou a união. “Que o exemplo de Seu Catarino é Dina Conceição possa servir de exemplo para nós”, finalizou o Governador do Estado.

A cerimônia foi conduzida pelo pastor Nicodemos Ramos. O líder religioso proferiu a benção a todos os casais que contraíram matrimônio. “A promessa de Deus está se cumprindo na vida de cada homem, cada mulher e cada casal nesta noite. O casamento e como uma semente que é colocada sobre a terra e essa semente vai brotar vai crescer”l, mas para dar frutos é necessário ter zelo e cuidado”, disse Pastor que, logo após, fez uma leitura bíblica em homenagem aos casais.

Valber Milhomem, titular da pasta de Justiça e Direitos Humanos, afirmou que, nos próximos dias, outros casamentos acontecerão no interior do Estado. “Ainda vamos.para Xingura, Altamira, Vitória do Xingu oportunizando a união de homens e mulheres de diversas regioes”, colocou

‘Bem Casado’

O projeto de cunho ‘Bem Casado’ é organizado pela Associação Esperança do Ananin, que tem parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Entre os objetivos do projeto o casamento civil, realizar a cerimônia de casamento, além de construir uma ampla rede de solidariedade e compromisso social em todo processo do evento.

Por Gerlando Klinger (SEJUDH)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra