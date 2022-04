Governo do Estado por meio da Fundação Carlos Gomes oferta cursos livres e laboratórios de performance

A Fundação Carlos Gomes e do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), estão ofertando vagas para os cursos livres e laboratórios de performance para musicistas, tanto do Conservatório quanto da comunidade externa.

Os cursos livres e laboratórios de performance do IECG faz parte das ações didáticas dos Projetos de Extensão do Instituto, que visam a oferecer á comunidade académica e externa vivenciais artísticas e musicais diferenciadas por meio de atividades de caráter pedagógico. As vagas são limitadas.

Entre os laboratórios ofertados, estão Performance em Piano; Performance em Cordas Friccionadas; Performance em Contrabaixo; Música Popular; e Ensino e Aprendizagem Musical em Trompa, Tuba e Fagote. Além disso, ainda há turmas de Coral Infanto-Juvenil; Ensemble de Clarinetes; Coral de Flautas Transversais; e o projeto Cantação de Lendas Amazônicas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos formulários disponíveis no site da FCG.

Foto: Alex Ribeiro / Ag.Para